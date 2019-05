Asesinan de varios disparos al rapero AAB Hellanbandz en Miami Beach

Golston murió en la escena del crimen, que tuvo lugar en el popular paseo peatonal Española Way, mientras la otra víctima permanece estable en un hospital.

MIAMI BEACH, ESTADOS UNIDOS.-El rapero estadounidense AAB Hellabandz, una estrella en ascenso en la escena hip hop de Chicago, murió el fin de semana en un tiroteo en una discoteca en Miami Beach, en el sur de Florida, confirmó el lunes la policía.



El músico de 24 años, cuyo nombre es Ameer Golston, y otra persona que no ha sido identificada recibieron disparos de bala en la madrugada del sábado en la entrada del nightclub Cameo, dijo a la AFP Ernesto Rodríguez, portavoz de la policía de Miami Beach.



Los sospechosos huyeron en sus vehículos, provocando una persecución que acabó en un choque. Los oficiales no resultaron heridos, pero los fugitivos lograron escapar.



"Durante nuestra investigación, hemos visto que Golston tenía un historial de violencia criminal", dijo Rodríguez.