Abogado solicita a Corte de Estados Unidos suprimir testimonio de "Tony" Hernández

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El abogado del hondureño Juan Antonio Hernández, hermano del presidente de la República Juan Orlando Hernández y quien guarda prisión en Estados Unidos acusado por narcotráfico, solicitó oficialmente a la Corte del Distrito Sur de Nueva York que se elimine la declaración brindada por "Tony" -como se le conoce- tras su detención en noviembre de 2018.



A través del escrito, Michael R. Tein, apoderado legal del también exdiputado del Congreso Nacional de Honduras, pidió oficialmente que la declaración del hondureño no sea tomada como válida, ya que tanto la Fiscalía como los agentes de la DEA (Administración para el Control de Drogas, siglas en inglés) violaron las Enmiendas Quinta y Sexta de la Constitución estadounidense al tomarle declaración sin la presencia de su defensor.



"Solicitamos respetuosamente que la Corte introduzca una orden para suprimir la declaración posterior a la detención de Juan Antonio Hernández Alvarado", dice el abogado en su escrito oficial, presentado el 10 de mayo ante el juez P. Kevin Castel, quien conoce el caso de "Tony".



De acuerdo con Michael R. Tein, su cliente fue víctima de un "consejo legal engañoso" en donde se le tomó declaración de manera irregular, haciéndole creer que la presencia de su abogado, en ese entonces Manuel Retureta, no era necesaria en el interrogatorio.

En primera instancia, el abogado de Hernández sostiene "este arresto fue planeado, no reactivo. Hernández había sido un blanco de este equipo de procesamiento desde al menos 2016", año cuando el excongresista había viajado a Miami a entrevistarse con agentes de la DEA.

"Los agentes de la DEA sabían que Hernández había ingresado a los Estados Unidos desde Honduras el 19 de noviembre de 2018 con un boleto de devolución para el 23 de noviembre. El gran jurado lo acusó el 21 de noviembre y la DEA se estableció en el Aeropuerto Internacional de Miami para arrestarlo dos días después de camino a casa", recordó el defensor.



"Después de que arrestaron a Hernández, pero antes de que los agentes comenzaran a grabar su entrevista, el video refleja que Hernández pidió clara e inequívocamente hablar con su abogado, Retureta. En este punto, los agentes debieron haber detenido la interrogación. En cambio, los agentes avanzaron y le dijeron a Hernández que no podían ponerse en contacto con Retureta...”, detalla en el documento.



Tein argumenta que la Sexta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos le da el derecho al acusado de llamar a su abogado en caso de un interrogatorio.

Con la seguridad plena de tener las pruebas necesarias para que se supriman las declaraciones del exdiputado hondureño por el Partido Nacional, el abogado de Hernández se apega a la normativa del Departamento de Justicia, donde se encuentra la regla de "no contacto" de Nueva York,

Esta normativa prohíbe directamente a los agentes de la ley, como alter-egos de los abogados del Departamento, "que se comuniquen con una parte representada sobre el tema de esa representacion", argumentó.

Michael R. Tein recalca que los agentes "ni siquiera podían pedirle a Hernández que renunciara a la presencia de Retureta, solo el abogado podía renunciar a ella.

Interrogatorio

En la solicitud se anexa el interrogatorio con registro "Case 1:15-cr-00379-PKC Document 55-1", con fecha 10 de mayo de 2019, en donde claramente el acusado acepta comenzar a responder las preguntas, pese que en ese momento no contaba con el respaldo de su defensor.



- "Hoy es, hoy es el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho. Son las doce y media, doce y treinta y cinco de la tarde. Sólo quiero que ... repetir aquí lo que usted me dijo anteriormente. Que usted quiere proceder y dar una declaración y hablar con nosotros. No tiene representación legal hoy ... ahora. Eh ... Vas a hablar con un abogado en el futuro, pero quieres empezar este proceso ahora", dice el encargado de hacer el interrogatorio, identificado en el documento como MV1 (Man Voice 1 - Voz de hombre 1).



-"Así es. Quiero empezar", responde "Tony", quien en el documento es reconocido con el nombre de MV2.



-"Y llamamos varias veces al señor Retureta pero no contestó. Pero todavía quieres seguir adelante", le pregunta MV1.



-"Quiero", responde "Tony".



Esta fue la previa para que comenzara el interrogatorio, no sin que antes el acusado escuchara sus derechos, de boca de los agentes.



Durante el interrogatorio, Hernández confiesa haber tenido relación cercana con alias "El Rojo", quien le regaló armas, y haber conocido a alias "Don H", ambos extraditados hacia Estados Unidos y señalados como dos grandes capos de la droga, que introdujeron toneladas de estupefacientes a suelo estadounidense.



-"Con don H no. Sólo hablé dos veces de saludarlo. Porque él no, no me... no me... no me... o sea, o sea, no... no...", aseguró Tony, según detalla el documento.

El documento sobre la declaración del exdiputado hondureño realizada en noviembre de 2018 consta de 56 páginas y es el relato escrito que sustenta el video en el que fue grabada cada respuesta de Hernández y cuya realización sostiene su abogado es algo ilegal.

A "Tony" se le catalogó como un "narco a gran escala" por parte de las autoridades estadounidenses.