Cuba está lista para firmar el nuevo convenio con Salud

Faustino Ordóñez Baca

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Las autoridades de salud de Cuba están esperando el nuevo convenio con Honduras para evaluarlo y firmarlo.

El embajador de la isla en Honduras, Francisco Emilio Delgado, analizó con EL HERALDO los alcances del nuevo acuerdo.

¿Señor embajador, Cuba mantiene su disposición de firmar un nuevo convenio en salud?

El convenio que estaba funcionando caducó el 30 de abril. Los médicos tienen que regresar por dos razones: porque termina el convenio que le da la cobertura y porque termina su contrato en Cuba. El paso siguiente es que se firme un nuevo convenio para que vengan otros médicos.

¿Y se está negociando un nuevo convenio con el gobierno hondureño?

Sí, en este nuevo convenio se prevé que se mantenga la Misión Milagro, que es esa clínica de oftalmología que está ubicada en Siguatepeque. Este hospital se cierra porque los médicos se van. Se entregó a las autoridades (hondureñas) un equipo de cirugía sofisticado (propiedad de Cuba) para que lo preserven de manera que cuando llegue la nueva brigada en el menor tiempo posible se vuelva a abrir.

En el nuevo convenio que se está negociando hay una figura que se está previendo que es el ingeniero electromédico, quien le da mantenimiento a los aparatos de los hospitales. El convenio también habla de médicos especialistas.

¿Y cómo marcha este proceso de negociación de un nuevo convenio? ¿En qué etapa está?

Ese proceso de intercambio con la Secretaría de Salud ya terminó, ahora está en Cancillería. Cancillería lo enviará a la embajada y nosotros lo enviaríamos al Ministerio de Salud de Cuba.

¿Qué está pidiendo Honduras en este nuevo convenio?

Vamos a dejar que el convenio se haga público porque el propio convenio establece cláusulas de discrecionalidad hasta tanto no se concreten. Es para no enturbiar la negociación.

¿Pero, usted puede confirmar si Cuba está en la disposición de firmar un nuevo convenio de salud?

Definitivamente. Este proceso no hubiera iniciado si el gobierno de Cuba, a través de mi persona, no lo hubiera transmitido a las autoridades hondureñas nuestra disposición de mantener el convenio. Cuba tiene cooperación médica con más de 63 países, pero no en todos los casos son en las mismas condiciones.

¿Cuándo estima usted que estarán en nuestro país los nuevos médicos cubanos?

Eso va a depender de la agilidad de ambas autoridades. Cuando lo transmita Cancillería hondureña, mi compromiso es trasladarlo de inmediato a las autoridades del Ministerio de Salud de Cuba, que lo están esperando.

