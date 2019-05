Motagua recibe al Marathón por el pase a la final del Clausura

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El primer duelo del clásico de las emes inicia hoy a las 4:00 de la tarde en el Nacional: el campeón Motagua no quiere bajar el ritmo de sus últimas presentaciones y recibe a Marathón, el equipo de Héctor Vargas que llega con el fantasma del 5-1 de las dos vueltas respirándole en la nuca.



“A mí que me ganen 40 a 1 en las vueltas... pero en las semifinales es otra cosa”, admitió en la semana el León de Formosa, que nuevamente ha calentado su particular duelo con Diego Vazquez, el mendocino que ha llevado a Motagua a establecerse como un habitual en las finales.



“Esperamos estar finos”, ha dicho la Barbie, uno de los últimos ídolos del equipo azul, que aprovechó un descanso del viernes para compartir con su afición en una firma de autógrafos en Diunsa.



El Ciclón no podrá contar con su goleador Erick Andino Portillo, pero tiene con todas las pilas a sus artilleros Roberto Moreira (12 goles) y Marcelo Estigarribia; del otro lado llega la esperanza del gol verdolaga en los pies y la cabeza del colombiano Yustin Arboleda, que entrenó esta semana junto a sus compañeros en el Estadio Olímpico para emparejar las medidas del Nacional.



El equipo capitalino cobrará 100 lempiras en Sol, 200 en Sombra y 400 en Silla.



Posibles alineaciones:



Motagua: Jonathan Rougier; Juan Pablo Montes, Marcelo Pereira, Denil Maldonado, Omar Elvir, Matías Galvaliz, Héctor Castellanos, Peña, Kevin López, Roberto Moreira.



Marathón: Denovan Torres; Caue Fernándes, Bryan Jhonson, Samuel Córdova, Bernárdez, Carlos Discua, Banegas, Romero, Solani, Santos y Justin Arboleda.