“Avengers: Endgame” sigue en primer lugar de taquillas

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- “Avengers: Endgame” se colocó por tercera semana consecutiva en el primer lugar de las taquillas en cines de Norteamérica, de acuerdo con datos de los estudios dados a conocer el domingo.



The Walt Disney Co. informó que la película de superhéroes obtuvo un ingreso estimado de 63,1 millones de dólares en los cines de Estados Unidos y Canadá, lo que eleva su total nacional a 723,5 millones.



"Pokémon Detective Pikachu" _con la voz de Ryan Reynolds como Pikachu_ abrió en segundo lugar con 58 millones de dólares.



“The Hustle”, con Anne Hathaway y Rebel Wilson, ocupó el tercer lugar con 13,6 millones a pesar de las críticas.



La comedia de porristas con Diane Keaton, "Poms", recaudó solo 5,1 millones de dólares, colocándose en sexto lugar detrás de "The Intruder" y "Long Shot", que se encuentran ambos en su segundo fin de semana de estreno.