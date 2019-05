El Puma sobre polémica que envuelve a Vicente Fernández por rechazo de hígado: "Me cuesta creerlo de él"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El cantante venezolano José Luis Rodríguez, 'El Puma', quien recibió un trasplante de pulmón, cree que a su amigo Vicente Fernández lo agarraron fuera de base cuando habló sobre una donación de hígado que rechazó.



Fernández es ojo de críticas luego de asegurar que rechazó hacerse un trasplante de hígado porque no sabía si el donante era "homosexual" o "drogadicto".

Además: Madre de donadora de órganos exige disculpa a Vicente Fernández por rechazar hígado



"Me cuesta creerlo de él... Vicente no es así, Vicente es un ser maravilloso, una excelente persona, es un tipo generoso", dijo El Puma a Ventaneando.



Agregó: "Si yo tuviese chance de hacer un trasplante yo le diría a Vicente hazte el trasplante, porque yo no pregunté ni el sexo, ni la inclinación sexual de la persona, ni el color, ni la edad, ni nada, puede ser hombre o mujer, pero te está alargando un poco más la vida".



En la entrevista, el artista se mostró muy agradecido con su donante y dijo que le regaló dos pulmones "para yo poder seguir respirando, seguir viviendo y le prolongó la vida a nueve personas más".



"Estoy seguro que no quisiste decir eso, yo te amo mucho, te quiero mucho, te respeto mucho y creo que estabas en un momento que te agarraron fuera de base, pero estoy seguro que él no va a pensar (de esa manera) y va a recapacitar", puntualizó.

Relacionada: 'El Puma' inicia gira un año después de someterse a un doble trasplante de pulmón