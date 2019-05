Niños migrantes hondureños son los que más ingresan a México, según informe

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Familias enteras, niños no acompañados, con un tutor o responsable, esa es la nueva metodología que usan los inmigrantes para viajar en masivas caravanas y protegerse de los peligros de la ruta migratoria hacia Estados Unidos.



Pero, al igual que en 2014 cuando se registró una crisis migratoria, el viaje de menores de edad se ha incrementado, y en su mayoría son de Honduras, según datos del Instituto Nacional de Migración en México (INM).



Un informe presentado este sábado detalla que abril es el mes en el que más niños han sido registrados en territorio azteca, con 3,993 varones y 2,849 mujeres, es decir 6,842 menores de edad.



La cifra no especifica si se trata de niños acompañados o no acompañados, pero sí se puede observar que es casi tres veces superior al número registrado en abril de 2018.



"UNA TERCERA PARTE del total del flujo irregular que ingresa por la frontera sur es de niñas, niños y adolescentes. El incremento corresponde principalmente a nacionales de Honduras", menciona el documento, que es acompañado de gráficas que indican que el 57% de los menores registrados son hondureños.

Además, señala que el segundo país con más flujo de niños es Guatemala (29%), seguidamente está El Salvador (9%) y el resto corresponde a otras naciones.



Las cifras son casi escandalosas, pues en enero de 2019 se registraron 2,211 menores ingresando a México, en febrero fueron 2,247 y para marzo ya sumaban 3,700.



El número incrementa a medida pasan los meses, especialmente de menores de 0-17 años que viajan de países del Triángulo Norte, golpeados por la pobreza, narcotráfico y violencia.



Medidas México

El pasado 24 de abril el gobierno de México dijo que implementará nuevas medidas para regular el ingreso de migrantes y especialmente el éxodo de centroamericanos que viajan en caravana.

La medida de regulación incluye la entrega de la Tarjeta de Visitante Regional (TVR), según dijo el canciller mexicano, Marcelo Ebrad.

Las autoridades especificaron que con este documento los migrantes podrán ingresar por tiempo limitado a México.

Esta nueva medida se da tres meses después de que México entregara visas humanitarias a los migrantes que viajaban en la primera caravana.

A excepción de la Tarjeta de Visitante Regional con la visa humanitaria los migrantes sí podían trabajar en el país azteca.