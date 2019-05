Marco Antonio Solís canta con sus hijas Marla y Alison

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Marco Antonio Solís retoma una de sus canciones más populares de la mano de sus hijas. El astro de la música regional mexicana lanzó una versión de “¿Dónde estará mi primavera?” con toques de guitarra acompañado por Marla y Alison.



“Es una de las canciones más queridas de mi público, de las imperdonables ahí en los shows, y es un tema muy profundo en su contenido”, dijo Solís el jueves en una entrevista telefónica con The Associated Press, horas antes del lanzamiento.



Ya los tres habían cantado juntos por Suramérica el éxito de 2001 y notaban que al público le gustaba su versión. Pero fue cuando llegaron este año al Festival de la Canción de Viña del Mar en Chile que el tema “explotó y la gente lo recibió con mucho amor”, dijo en la misma llamada Alison.



Ahí surgió la idea de grabarlo y lanzarlo en plataformas digitales. Solís colaboró con el arreglista Pablo Aguirre para transformar el tema con guitarra y toques flamencos.



“Para mí es una gran oportunidad y una gran satisfacción como padre de ellas poder hacer algo juntos y sobre todo grabarlo, dejarlo documentado y llevarlo a las nuevas generaciones”, dijo el compositor de más de 500 canciones, laureado con cinco Latin Grammy.



El respectivo video musical se grabó en gran parte en Jardines de México, un parque en el estado de Morelos, al sur de la capital, que crea una imagen idílica para una canción que contrasta por su temática triste acerca de la pérdida.



“Fue el sitio perfecto para filmar este video porque llaman a esta ciudad la ciudad de la eterna primavera y la verdad estos jardines son espectaculares”, dijo Alison.



Por la profesión de su padre, Marla y Alison crecieron rodeadas de instrumentos musicales.



Han estudiado canto, música y actuación desde pequeñas, y Alison estuvo un año y medio de gira con el dúo pop mexicano Camila como corista.



“Eso fue la mejor escuela para mí porque pude aprender muchísimo más de lo que es estar en este medio”, dijo la joven de 20 años.



“La música tiene un poder en nuestras vidas y siempre ha sido una pasión mía”, expresó por su parte Marla, de 18.



Además de cantar, ambas son muy atractivas, pero Solís no es un padre celoso. Confía en que la educación que les ha dado será suficiente para que puedan sobrellevar estar rodeadas de admiradores.



“Son tranquilas dentro de todo, muy ubicadas”, aseguró.