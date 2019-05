Desgarrador relato de menor hondureño que fue amputado por "La Bestia" en México

Redacción

PUEBLA, MÉXICO.- "¿Pastor, por qué no me destripó el tren mejor?, mire ya no sirvo para nada", así comienza el desgarrador relato del menor hondureño Ángel David Quintanilla Sánchez tras sufrir la amputación de pierna derecha y mano izquierda en el peligroso tren "La Bestia". Con apenas 12 años entiende la magnitud de su tragedia.

Quintanilla Sánchez es originario de Santa Rosa de Copán, al occidente del territorio nacional y creció en una comunidad de escasos recursos, de acuerdo al testimonio que el menor dio al hondureño Nelson Omar Estebes Lizardo, pastor de la Iglesia Centro Cristiano Internacional (CCI) en Puebla, México.



"En mi calidad como pastor y persona que brinda ayuda espiritual, oré por él y lloré con él", dijo a EL HERALDO Estebes Lizardo.



El pequeño se fue junto a su tío/hermano a escondidas en la caravana de migrantes y la tragedia sucedió cuando intentaban subirse al tren. El menor recuerda que su hermano siempre lo colocaba adelante y le decía: "¡Sube, sube primero! Yo voy detrás de vos".



Intentando subir al tren, el niño quiso agarrarse de un tubo y el tren dio un halón, lo que lo aventó hacia las ruedas del mismo e inmediatamente sucedió la tragedia, "las ruedas del tren hicieron que el niño perdiera una mano y una pierna".

Estebes Lizardo reveló que este viernes el menor iba a ser dado de alta del Hospital del Niño Poblano, en donde ha estado bien atendido.

"Como es menor de edad, quedará al resguardo (mientras se recupera) de la institución DIF, que se encarga del cuidado de los menores de edad, también está bajo el resguardo del Instituto Nacional de Migración", detalló.



El menor será trasladado a un albergue del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) donde hay niños con discapacidades; ya le dieron una silla de ruedas.



Entretanto, su tío/hermano, quien también es menor de edad (17), está dentro del DIF pero en otro sector denominado "La Casa de la Niñez". También está bajo el resguardo del Instituto Nacional de Migración para ser deportado.

"A mí me parte el alma ver en lo que se ha convertido mi Honduras, hoy veo a Honduras caerse en pedazos y me parte el alma que las autoridades no colaboren para menguar la crisis y la desestabilización social que hay y que orilla a que las personas tengan que migrar", lamentó el pastor.

Estebes Lizardo lamentó la situación de Ángel David, quien entre lágrimas le comentó el jueves: "¿Pastor, por qué no me destripó el tren mejor?, mire ya no sirvo para nada".

