Lucha en Italia por dos últimas plazas de Champions

ROMA, ITALIA.-La Serie A ya tiene como campeón a la Juventus de Turín y se sabe que Nápoles será de nuevo segundo, pero la carrera de seis equipos por las dos últimas plazas que dan acceso a la Liga de Campeones continúa en Italia este fin de semana en la 36ª jornada.



La Juventus ya es campeona y está muy ocupada en solucionar el dosier de su futuro entrenador, que no será finalmente tal vez Massimiliano Allegri.



En el puesto desde hace cinco años, el técnico toscano había asegurado que seguiría en Turín, lo que había confirmado su presidente Andrea Agnelli. Pero la reunión prevista entre ambos es continuamente aplazada y permanece la incertitumbre.



Mientras tanto, el club bianconero debe seguir jugando un papel de árbitro en la lucha por los últimos billetes de acceso a la Champions.



Tras haber empatado con el Inter de Milán (3º) y el Torino (7º), dos de los seis candidatos, en las dos precedentes jornadas, los turineses se enfrentan esta vez a la Roma (6º).



Todo otro resultado que no sea un triunfo frente a los campeones de Italia será probablemente fatal para la Roma. E incluso ganando todos los puntos hasta final de temporada podría ser insuficiente.



Los interistas poseen cuatro puntos de ventaja sobre el quinto, AC Milan, y cerrarán el lunes esta 36ª jornada con una visita fácil a priori del Chievo Verona, último y ya descendido.



En cuanto a Atalanta, el equipo sorpresa del campeonato, se ha instalado en la cuarta plaza tras una buena serie de 10 partidos sin derrota, incluidas siete victorias.



El sábado, recibirá al Génova, pero no en Bérgamo. Su estadio está en obras, por lo que el Atalanta jugará sus dos últimos partidos como local en Reggio Emilia, donde suele jugar Sassuolo.



Atalanta marcha muy fuerte, pero deberá desconfiar de este partido contra el Génova (16º y que todavía no está salvado), cuando debe también preparar su final de Copa de Italia del miércoles contra la Lazio de Roma.



El AC Milan, que cree todavía también en la clasificación a Champions, jugará el sábado en el terreno de la Fiorentina (13º).



El Torino (7º) y la Lazio de Roma (8º) siguen también todavía en carrera, aunque están lejos.



El "Toro" recibe a Sassuolo (10º) el domingo, mientras que Lazio juega el sábado en Cagliari (12º).



Inter y Atalanta de Bérgamo (4º) parecen haber hecho lo más duro.