Gonzalo Sánchez: “No podemos colocar a un policía o militar en cada bus”

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Combatir la criminalidad en el transporte público no es fácil, ya que las maras y pandillas han crecido de forma desproporcionada y no se puede poner un policía o un militar en cada bus.

Son las autoridades que deben comenzar a trabajar, expuso el experto en seguridad Gonzalo Sánchez en entrevista con EL HERALDO. Aquí sus declaraciones:

¿Qué situaciones se podrían estar dando en el transporte?

Es lamentable tanta pérdidas de vidas humanas, pero yo le atribuyo esto a dos factores: la extorsión y el narcomenudeo.

El problema en la extorsión es cuando algunos empresarios no pagan, entonces vienen estas estructuras criminales y le dan muerte al conductor y al ayudante de la unidad para crear un terror.

¿Qué está fallando en el tema de transporte?

El punto es que nosotros pagamos impuestos, hay una tasa de seguridad para que nos den seguridad y no se puede negar que la Policía está trabajando, pero el punto es que la criminalidad creció de una manera desproporcional y es difícil combatirla.

¿Qué pasa con las maras y pandillas que no pueden ser controladas por el Estado?

Porque son estructuras que están bien organizadas, porque tienen estructura, tienen mucho dinero, tienen mucha logística, tienen buenas armas y están bien equipadas, entonces, para la Policía no es fácil un problemas que no es de este gobierno, ni del anterior, este problema tienen más de 24 años.

¿Qué puntos vuelven vulnerables al sector transporte?

Debemos estar claros en algo: no podemos colocar un policía o un militar en cada bus, es bien difícil, no tenemos la capacidad, si fuera así tal vez se redujera, pero el problema es que a la persona no solamente la pueden matar dentro del bus, lo pueden esperar al momento que va a dejar el bus o al momento que está en su casa y allí lo matan.

¿Cómo puede funcionar la Fuerza Nacional de Seguridad al Transporte Urbano, porque no ha dado resultados?

Desconozco cuál es la forma de operar de esta policía, pero creo que ya es tiempo que comiencen a trabajar porque se están perdiendo cantidades de vidas humanas, familias que se quedan desprotegidas.

¿La pelea de rutas podría desatar estos actor criminales en los transportistas?

Sería una posibilidad, no habría que descartarla, pero yo no la creo mucho, porque todo el rubro del transporte está siendo atacado por las mismas estructuras criminales.