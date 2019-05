Dos personas heridas tras aparatoso accidente entre tres vehículos en Zambrano

ZAMBRANO, HONDURAS.-Dos personas quedaron atrapadas temporalmente este jueves entre el amasijo de hierro tras un aparatoso accidente entre una rastra con matrícula guatemalteca y dos vehículos pick up.



El fuerte encontronazo ocurrió la tarde de este jueves en el kilómetro 34 de la carretera CA-5, a la altura de la caseta de peaje de Zambrano.

Tras 30 minutos de trabajo de extricación, miembros de cuerpos de socorro lograron liberar a las dos personas quienes fueron inmediatamente trasladadas a centros hospitalarios en la capital de Honduras.



Uno de los heridos presentaba politraumatismo en sus extremidades, una fractura de fémur y lesiones lumbares, así como en el cuello, de acuerdo a informaciones proporcionadas por socorristas.

Vea: Imágenes que dejó el fuerte choque entre rastra y dos pick up



El accidente se produjo a eso de las 4:00 de la tarde cuando los dos pick up y la rastra colisionaron por razones aún no establecidas. Se conoció que uno de los carros particulares se conducía de Puerto Cortés con rumbo a Choluteca.

Tras el impacto, el automotor de carga pesada se salió de la vía, mientras que los otros vehículos quedaron con daños totales.

En la escena quedaron los destrozos de los vehículos sobre el pavimento.

Lea: Listado de heridos en accidente de bus de la Anapo en la carretera CA-5