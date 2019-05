Escisión de la ENEE, el tema más difícil en el sector eléctrico

Luis Rodríguez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El rescate financiero de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) pasa por una simple fórmula: contener el gasto y mejorar los ingresos.

Ese es uno de los objetivos del plan de reforma del sector eléctrico que lidera el coordinador del Gabinete Económico de Honduras, Marlon Tábora.

El funcionario presentó el plan a la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), que recién negoció el acuerdo stand by por 24 meses con el gobierno de Honduras.

El coordinador del Gabinete Económico conversó con EL HERALDO sobre las medidas que aplicarán en la ENEE y el futuro del sector eléctrico.

Una de las prioridades de la ENEE es readecuar su deuda y el pago a los generadores.



Relacionada: Nuevo acuerdo con el FMI vendrá a mejorar el clima de negocios, según Marlon Tábora

El acuerdo con el FMI permitirá contratar deuda concesional para hacerle frente a las obligaciones de la ENEE y así bajar el costo financiero. Necesitamos readecuar 2,300 millones de dólares y pagar 400 millones en atrasos, o sea que la deuda de la ENEE es de 2,700 millones de dólares.

¿Será fácil conseguir financiamiento con los organismos multilaterales?

Aquí lo importante es la credibilidad. Tenemos muchos avances con el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y con el Banco Mundial (BM). En el caso del BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica) va a jugar un rol importante.

¿Qué papel jugará la banca local en la readecuación de la deuda de la ENEE?

Ellos tienen que participar porque son tenedores de gran parte de la deuda y aquí estamos tratando de desarrollar el mercado de deuda doméstica de largo plazo, con la garantía de las multilaterales.

¿Qué opina de la oposición de algunos sectores a las medidas del plan de reforma del sector eléctrico.

El plan de la ENEE lo defino en una palabra: Orden, o sea poner orden. Eso significa tener un ente regulador independiente, competente y que haga su trabajo, esa será la CREE.

A muchos no les gusta el orden, pero vamos a implementar la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE). También el operador del sistema, quien va a regular todas las transacciones de energía.

El tema más difícil será la escisión de la ENEE en tres empresas que les permita competir, con equipos autónomos e independientes, no con un “supergerente” como se ha vendido en alguna oportunidad. Otro componte es la eliminación de la sobrecontratación de energía, lo que está a cargo de la Secretaría de Energía (Sen).

Inicialmente se anunció de tres empresas y una empresa matriz de la ENEE.

Quiero ser completamente claro en este tema, mientras esté al frente este proceso va a estar directamente relacionado para tener tres empresas sólidas e independientes, propiedad del Estado, en donde se protejan los derechos de los trabajadores y eso está claro.

¿Cuál es el plan para recuperar la credibilidad del sector eléctrico?

Esto pasa por tres cosas: el primero es tener un acuerdo con el FMI, el segundo es la readecuación de la deuda de la ENEE para tener un nuevo mecanismo de pago a los proveedores y el tercero es recuperar las pérdidas de la estatal eléctrica.

Los hondureños de forma constante reclaman tarifas eléctricas bajas. ¿Será posible responder a esa exigencia a la población?

Solo hay dos formas de lograrlo y no será en el corto plazo. Primero, tener un plan de generación correcto, no lo hay y estamos trabajando en él, y segundo promoviendo la competencia. La gente debe entender que mientras existan contratos o PPA con la garantía del Estado, a 20 años, será muy difícil introducir competencia.

Me he comprometido que mientras esté acá, cada una de las licitaciones, una vez que el programa esté en marcha, tendrá que ser competitivas, sin la garantía del Estado, en donde gane el que ofrezca mejor precio. Eso seguramente va a llevar a que muchos que hoy tengan PPA eventualmente decidan moverse a un mercado más competitivo porque van a tener la posibilidad de vender de forma más eficiente y garantizar su pago. Esto fundamental es crítico para desarrollar el mercado eléctrico.

¿Cuál es el futuro de los contratos de energía?

Hemos venido platicando con los generadores. Para que este plan funcione todos se tienen que sentar en la mesa.

No voy a traer un centavo nuevo mientras la gente no se haya sentado conmigo a negociar y eso lo quiero dejar bien claro. El sacrificio es de todos, sin excepción, cuando me refiero a todos, es todos.

¿Qué pasará con aquellos generadores de energía que se oponen a la revisión de los contratos?

Buscaremos el mecanismo que sea más apropiado para ponernos de acuerdo, pero que tiene que haber un acuerdo va a tener que haber un acuerdo.