Pedro Atala: "Si Vargas fuera cocinero usaría mucho ablandador"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Pedro Atala salió en defensa del entrenador Diego Vazquez y calentó la previa del clásico de las Emes, el primer duelo de la semifinal entre Motagua y Marathón.



"Es una final adelantada, ambos hacen buenos partidos en las vueltas regulares, en semifinal son duelos cerrados. La final con ellos empatamos 1-1 en Tegucigalpa y 0-0 en el Yankel Rosenthal solo que nosotros jugamos con un hombre menos desde el primer tiempo. Los dos entrenadores se conocen, se cuidan mucho" dijo Atala.



Ganar en la capital es la gran apuesta que tienen en el Nido Azul. "Nos jugamos un gran porcentaje de la clasificación en el Nacional, es claro que tenemos que dar un golpe de autoridad futbolístico. Motagua debe viajar a San Pedro Sula con muchas posibilidades de estar en la Final".



"Ganar 1-0 es bueno pero ganar por dos goles o más de diferencia es ganar bien. No va a ser fácil si vamos con una diferencia mínima a San Pedro Sula, allá hay muchos factores externos que hacen que Marathón solo haya perdido un partido en casa durante 30 juegos, eso no es normal".



Atala reconoce que Héctor Vargas le imprime a sus equipos un poco de su personalidad.

"Si Vargas fuera cocinero usaría mucho ablandador de carne... El actual embajador de Argentina me comentó que Héctor en su época como futbolista, pegaba mucho, ablandaba y era un poco malintencionado, eso es parte de su ADN".



Agregó que "en Marathón tiene dos o tres jugadores que en los primeros 15 minutos tienen licencia para pegar. En el Yankel los árbitros son muy persivos y esperamos que apliquen la ley por igual. El arbitraje a veces quiere llevar la fiesta en paz desde el inicio aunque haya alguna patada fuerte o penales en el primer minuto".



Hace poco, Vargas señaló que Diego es un mochilero que llegó al país. "Diego vino a Honduras, ganó cinco copas como jugador, se quedó viviendo acá, luego montó varias empresas y después se fue a estudiar a Argentina donde obtuvo el título y solo lo veo como una persona exitosa, por eso me motivé a proponerlo como entrenador. Mucha gente dudó de él, otros se burlaron pero nos ha dado muchos éxitos, 4 títulos de liga, una súpercopa y nueve finales".



El mandatario de los Azules añadió que "yo nunca he visto a Diego con una mochila caminando por las calles, no es pecado ser mochilero, y si Diego anda con mochila me parece positivo para el país hacer turismo interno".



¿Alguna vez se les cruzó por la mente contratar a Héctor Vargas en Motagua?

"En los últimos años no... Motagua tiene un técnico estable y no recuerdo que haya estado en nuestros planes".



En cuanto a los jugadores que quedarán sin contrato, Pedro señaló que "hay algunos jugadores que tenemos negociaciones, tenemos tres meses para resolver con los futbolistas que renovaremos. Este equipo es una familia muy sólida".



Los cruces

"La llave de Motagua es más complicada, estos entrenadores argentinos a pesar de que son paisanos como que no se quieren mucho... Lo de la UPNFM es formidable, una evolución deportiva y los felicitamos por ese gran trabajo. Salomón Názar es un gran amigo y un excelente entrenador".