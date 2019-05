Renán Nuñez, periodista de HRN: "Soy narrador puro del Valle del Aguán"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En la gran extensión que compone el Valle de Aguán, al norte de Honduras, nació una leyenda del periodismo deportivo que vendría a combatir todos los obstáculos con tal de alcanzar sus sueños en las frecuencias radiales de Honduras.



Renán Núñez fue aquel joven que dejó de contemplar las grandes plantaciones de palma africana, el gemir del ganado y las numerosas cosechas de maíz que eran exportadas a diferentes ciudades del territorio nacional.



Transcurría el tiempo y aquel muchacho comenzó a ilusionarse con las narraciones que escuchaba en su natal Sabá, donde un tal Esteban Dagoberto Luján y el emblemático ícono del periodismo deportivo, Diógenes Cruz García, estremecían sus sentidos en cada narración.



Con la claridad que su anhelo era llegar a narrar un partido de fútbol, dejó la histórica zona bananera y decidió aprovechar una oportunidad en una cabina de radio. Dio sus primeros pasos en la radio Globo, Radio X, STC Radio.



Tras ese arranque, su voz no tardó en convencer en HRN, donde lleva 12 años laborando y que, desde luego, considera como 'la mejor radio del país'.



Bautizado como la "Pantera" por ser coterráneo de Dagoberto Luján, ha sabido responder a las exigencias de la inmediatez que demanda un frecuencia modulada en Honduras.



Su estilo periodístico lleva un poco de todo, pues considera que para que lo tomen en cuenta tiene que ser polémico en sus opiniones. "Es un rubro que si uno es muy suave, no siempre le ponen atención al trabajo de uno".



Padre de una hermosa niña, admite que su deseo es tener un par de retoños más. "Ahí estamos en proceso de hacer unos dos más, ¡ja, ja, ja", contó el oriundo de Colón.



Se considera un hombre casa y sus ratos libres los dedica a los estudios y a las tareas de la universidad, pues dentro de poco obtendrá su Licenciatura en Periodismo.



Asistir al Rommel Fernández de Panamá y al estadio San José de Costa Rica, para cubrir partidos eliminatorios de la Selección de Honduras, son de las experiencias que más lo han marcado en los 12 años de carrera radiofónica.



Los sueños de Renán Núñez pueden ser muchos, pero tiene claro que terminar la carrera universitaria, le abrirá las puertas para ser 'el narrador estelar de HRN' y porque no, ser una de las figuras más prominentes de la televisión nacional.