Vicente Fernández rechazó trasplante de hígado por miedo a que sea de un donante "homosexual o drogadicto"

GUADALAJARA, MÉXICO.-El cantante mexicano, Vicente Fernández, rechazó el hígado que le habían donado al argumentar que desconocía el origen del órgano."Yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey. No sé si era homosexual o drogadicto", expresó.

El papá de Alejandro Fernández relató que decidió abandonar el hospital porque no quería que le pusieran el órgano de algún desconocido.

Durante una entrevista televisiva al programa "De Primera Mano", el cantante recordó el día que se enteró que tenía cáncer: “Estando en Houston me encuentran una bolita en medio de las dos vías biliares y era cáncer", recordó.

Una vez que recibió el diagnóstico, los médicos le explicaron que necesitaba un trasplante de hígado. A los dos días le consiguieron a un donador, pero lo rechazó porque no conoció al donador.

"Me querían poner un hígado de otro cabrón y les dije, yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey. No sé si era homosexual o drogadicto", narró.

Finalmente, dijo “No me querían dejar salir, me dijeron: "Es que ya encontramos su hígado compatible, ya viene el oncólogo’. Me vestí y me iba a salir cuando me dicen: "Por favor Don Vicente, váyase en la silla de ruedas, porque si le pasa algo nos cierran el hospital". Me subí a la silla y llegando la camioneta me fui”.