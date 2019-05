Una niña entre los sospechosos del tiroteo en escuela de Colorado

COLORADO, ESTADOS UNIDOS.-Uno de los dos sospechosos del tiroteo que dejó un muerto y ocho heridos en una escuela de los suburbios de Denver (Colorado) es una menor de edad, dijo la policía luego de la tragedia.



El comisario del condado de Douglas había informado inicialmente que había arrestado a dos jóvenes matriculados en la escuela STEM de la ciudad de Highlands Ranch. Uno de ellos tenía 18 años y el otro era menor de edad.



El comisario Tony Spurlock precisó en una conferencia de prensa el miércoles por la mañana que en realidad el menor de edad era una niña y que su equipo la había confundido con un chico por su "apariencia".



También indicó que tres de los ocho estudiantes con heridas de bala todavía estaban en cuidados intensivos en hospitales de la zona.



Se espera que el nombre del estudiante de secundaria de 18 años que falleció se informe durante la tarde.



En la conferencia de prensa, el comisario Spurlock entregó algunos detalles sobre el arresto de los dos sospechosos, uno de los cuales fue neutralizado por el "oficial de seguridad armado" de la escuela antes de que la policía llegara "en dos minutos" a la escena.



"No intercambiamos disparos con ellos", señaló.



También detalló que se incautaron dos armas de fuego y que la investigación continuaba en colaboración con el FBI. Con el fin de encontrar un motivo de sus acciones, se están analizando las redes sociales, los teléfonos y las computadoras de los sospechosos.



El principal sospechoso debe ser llevado al tribunal por la tarde para su audiencia de acusación.



El gobernador demócrata de Colorado, Jared Polis, denunció durante la misma conferencia de prensa que se trató de "un acto de violencia gratuita que Estados Unidos ve con demasiada frecuencia".



El estado acaba de conmemorar el vigésimo aniversario de la masacre de la escuela de Columbine, donde dos estudiantes de 17 y 18 años fuertemente armados abatieron a 20 de sus compañeros y una maestra antes de suicidarse, el 20 de abril de 1999.



"Esto no es lo que somos. Este acto aberrante no nos define", dijo el fiscal de distrito, George Brauchler.