Diego Vazquez responde ataques del DT de Marathón: "A Vargas no lo escucho"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Que Héctor Vargas le haya dicho "Mochilero" a Diego Vazquez le causó risa al actual técnico campeón. La Barbie sacó el escudo ante los ataques de su colega el entrenador de Marathón.



"Tiene espejo de madera, no es para explicarlo jajaja hay que regalarle uno decile a los periodistas de allá... Me río, me causa gracia. No lo sé, a Vargas no lo escucho, estamos ocupados con nuestro equipo" señaló Diego.



"Ahora él es de la dinastía francesa, Vargadeux le vamos a decir" siguió diciendo el timonel de Motagua quien no pierde la cordura. "Siempre hace lo mismo con todos los técnicos, me alegró la tarde leer lo que dijo de mí. Yo lo tomo tranquilamente. Tengo cinco años en esto, recién empezamos".



Vazquez opinó de la localía y ese leve favoritismo que tiene su equipo. "Somos muy fuertes de local, hemos hecho 12 goles en casa y siempre generamos situaciones de gol, manejamos bien la cancha del Nacional y esperamos seguir así. En algún partido perdimos por incidencias particulares. Nos quedan varios ensayos para fortalecernos".



La serie de semifinal dura 180 minutos y cualquier cosa puede pasar, el mendocino no se adelanta a pensar en la visita a San Pedro Sula, el Yankel Rosenthal ni el clima.

"Nosotros somos locales primero y pensamos en este partido. Son 180 minutos pero queremos consolidar lo que hemos hecho a lo largo de este torneo. La siguiente semana pensaremos en el juego de vuelta".



"Como todas las semifinales va a ser disputada, ellos sumaron unos puntos más que nosotros. En Tegucigalpa veremos al Motagua que nos tiene acostumbrados. Nos ilusiona mucho jugar una nueva Final pero esta etapa es difícil".



Vazquez se imagina un partido en el que Motagua lleve la voz cantante ante Marathón. "Sí, un Motagua dominando y manejando el partido. Me preocupo mucho por lo nuestro sin descuidar lo que ellos hagan".



El primer duelo de la semifinales entre Motagua y Marathón, será en el domingo 12 de mayo en el estadio Nacional a las 4:00 de la tarde.