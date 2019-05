"A los que cuestionan las inversiones en FFAA, el crimen organizado tiene armas modernas": JOH

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, participó este martes en la Conferencia de Seguridad Centroamericana 2019, donde habló sobre las iniciativas que se han emprendido contra la criminalidad.



Hernández enfocó su discurso en las acciones del gobierno para ampliar el tema de optimización de labores que realizan las instituciones de Defensa y Seguridad.

"Se aprobaron leyes como la de extradición, también hemos impulsado la lucha por una reforma policial y definir una nueva política penitenciaria, porque las cárceles de Honduras se habían convertido en escuelas del crimen", señaló.



"No ha sido fácil, pero estoy convencido que estamos en la ruta correcta, la ruta de recuperar la paz del país", aseveró Hernández, quien agregó que "países amigos han calificado el avance de Honduras que se dio en corto tiempo y con tanta intensidad".

"Hoy tenemos un promedio de menos de 10 muertes diarias y hemos desmantelado los cuatro carteles más importantes que se metieron al país durante décadas, pero el mensaje es claro: hemos convertido a Honduras en un país hostil para el crimen organizado", apuntó.

"Esta guerra no se ha terminado, este monstruo de mil cabezas extiende sus tentáculos por toda la región. No solo es tráfico de drogas, es tráfico de dólares, de armas, de personas, es algo que corroe las instituciones de los estados", lamentó.

"Esta no es una guerra convencional contra el crimen organizado, aquí estamos peleando con un monstruo de mil cabezas".

"Hay quienes cuestionan las inversiones que hacemos en nuestras Fuerzas Armadas, navales y aéreas, pero cuando algo es justo, tenemos que seguirlo haciendo", agregó.

"A ellos les recuerdo, a estos que cuestionan, que nuestra guerra es contra el crimen organizado que dispone de recursos, de armas modernas, personal adiestrado y sanguinario, estos delincuentes llegan a los países, permean las instituciones, atentan contra la estabilidad y la paz social", agregó.

Lea: Sí ha habido conversaciones para un tratado militar entre Honduras e Israel



Hernández refirió, además, la creación de la Tasa de Seguridad (2010-2014), presupuesto especial sin el que no se podrían crear las instituciones clave para atender el problema.

El mandatario reconoció que "la lucha por los recursos en cualquier Estado es un tema muy polémico y delicado, pero el análisis es sencillo: ¿De qué sirven un Estado, si no puede proteger lo más esencial del Estado, que es el ser humano?".



También destacó que se busca fortalecer la estabilidad, el desarrollo de los países y la lucha contra el crimen organizado transnacional.

El presidente recordó, además, a los hondureños que si no hay seguridad, no hay inversión y sin inversión no hay empleos, no hay crecimiento económico.



En la reunión participaron representantes de Belice, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá.



Por su parte, Colombia, República Dominicana y México son los países observadores invitados y se suma la experiencia del Centro William J. Perry y el Comando Sur de los Estados Unidos, entre otros.