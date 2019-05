Pobladores de la aldea El Guanábano bloquean paso en la salida a Olancho por falta de agua

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “Queremos agua”, “queremos agua”, es la principal exigencia de los pobladores de la aldea El Guanábano, localizada en el kilómetro 8, carretera hacia Olancho, quienes la mañana de este martes decidieron tomarse la calle, a la altura del relleno municipal, para exigir que disminuya el precio del barril de agua.



“Ya no aguantamos. Nos quieren vender el barril a 45 lempiras y nosotros somos pobres, no vamos a comprar el agua tan cara”, explicó una de las protestantes.



De igual manera, otro poblador que participa en la toma dijo que los vendedores de agua en cisterna les quiere vender agua de pozo sucia y a precios elevados.



“Le subieron al barril de un solo. Antes lo comprábamos a 25, ahora lo quieren dar a 45 y de pozo”, denunció.



La toma con quema de llantas obstaculizó el tránsito a eso de las 8:30 de la mañana. En la zona se armó un caos vehicular: hay paralizados buses de la ruta interurbana, buses ejecutivos, carros repartidores y vehículos particulares.



Miembros de la Policía Nacional y Policía Militar del Orden Público (PMOP) llegaron a dialogar con los manifestantes para que desalojen la calle, sin embargo, hasta las 9:30 de la mañana no se habían logrado consensos.