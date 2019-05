Héctor Vargas: “en estos juegos solo vale la inteligencia”

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los bloques del lego empiezan a cazar naturalmente en el Verde, que esta semana prepara su vuelta a la actividad el domingo en el clásico de las emes ante el Ciclón de Diego Vazquez por la ida de las semifinales; hoy el plantel recibirá el pago del mes de abril y antes de finalizar las vueltas la directiva canceló cuatro premios atrasados.

“El ambiente está muy bueno en San Pedro... como cuando fuimos campeones hace un año”, deduce Héctor Vargas, el León de Formosa que afronta su undécima semifinal liguera entre Victoria, Olimpia y Marathón.

¿Cómo hay que encarar un juego como este, profe?

Es que estos son partidos de un campeonato diferente, no son de 90 minutos. Es una etapa en la que no probás jugadores ni sistemas y ya sabés cómo tenés que jugar. Con el paso de los años vas descubriendo cosas y buscando alternativas para resolver algunos problemas.

Por ejemplo cuando con Olimpia barrió en las vueltas y Honduras de El Progreso lo eliminó en semis, ¿no?

Sí. Me parece que esa vez me pasó lo mismo que le está pasando ahora a Olimpia: clasificamos primero dos fechas antes del final de las vueltas, metimos jovencitos en las últimas jornadas y estuvimos parados 25 días. Pero ahora es diferente, venimos de solo una semana de parate y el equipo ha estado en constante actividad.

Bueno, por cualquier cosa ahí tiene el reglamento a favor y además cerrar en el Estadio Yankel Rosenthal.

Seguro. Pero no creo que este muchacho que pone a los árbitros (Pedro Rebollar) quiera jugar con los sentimientos de la gente de Marathón. Todo el mundo analiza a los jugadores y a los entrenadores pero nadie dice que por malas decisiones de los árbitros se arman los problemas que se han armado.

Siempre habla del tema arbitraje, profesor.

Es que hay que cuidarnos de esas sociedades entre periodistas, entrenadores y directivos que tratan de ocultar cosas para que le vaya bien a un equipo... y después dicen que solo el uno por ciento ha sido en contra cuando el que lo tiene en ese puesto desde hace mucho tiempo es Geovanny Mendoza (se refiere a Diego Vazquez, quien dijo la semana pasada que solo el uno por ciento de los casos arbitrales favorecen a Motagua y hace mención a la dudosa falta de Israel Silva contra Héctor Castellanos en la semifinal Motagua-Marathón de 2016).

¿Usted cree que hay una campaña de Televicentro para perjudicar a Marathón?

Es para favorecer al equipo que ha estado ahí siempre. Eso se lo comentamos siempre a don Rafael Ferrari, Nerlin Membreño se lo dijo muchas veces hace cinco años. Por eso debemos estar bien atentos en relación a quién va a ser el árbitro y quiénes van a ser los asistentes.

Cuando perdemos 5-1 el que pitó fue Erick Andino, quien le cobró un penal inexistente a Bryan Johnson, y coincidentemente fue el mismo que en la ida del repechaje anuló un gol a Platense por una mano que solo un par de comentaristas de Televicentro dijeron que era.

¿Habrá algún árbitro hoy en el que confíe usted?

Es que todos están condicionados. El único que no fue a la capacitación a la sede del Real España el torneo pasado se llama óscar Moncada y por eso lo suspendieron tres meses; no digo que sería una buena opción pero sí veo que al que no sigue la línea, Rebollar lo trata de marginar y el que sigue su línea lo premia. Fijate cuántos partidos dirigió Erick Andino.

¿Cómo ve la cara de sus muchachos, León?

Los veo bien, sólidos, con ganas. Hemos estado corrigiendo cosas pero se sienten como hemos terminado el campeonato: le metimos seis a Honduras, ganamos la Supercopa, ocho goles a favor y cero en contra en tres partidos... ahora, si van a poner el antecedente del juego que perdimos en Tegus (5-1), pues ahí está el caso de Platense que le ganó a Motagua en las vueltas y ahora no le pudo ganar. En este clase de partidos los antecedentes se terminan, acá solo vale la inteligencia.

¿Cómo mira a este Motagua respecto al que enfrentó en la final de hace un año?

Son diferentes. En aquella final por ejemplo tuvimos el caso de Rubilio Castillo, un jugador que siempre goleaba a Marathón y en esa serie no hizo ninguno porque lo marcamos bien; en nuestro caso ahora ya lo tengo a Caue Fernandes en mejor forma, un jugador fuerte que va a cada pelota con todo el temperamento que tiene, por eso lo hemos traído... se le necesita para esta clase de partidos, es un tipo que no va con mala intención pero sí con mucha hombría a cada pelota.

¿Habrá mucha diferencia entre Rubilio Castillo y Roberto Moreira?

¡Totalmente, hay como 70 goles de diferencia! Si no analicen en cuál de los últimos cuatro títulos que ganó Motagua no participó Rubilio Castillo.

¿Habrá algún apretón de manos con la Barbie?

No soy de saludarme con los técnicos, salvo que tenga una relación muy cercana como por ejemplo con Carlos Martínez o Gilberto Yearwood, porque cuando pierdo me voy sin saludar y me parece una descortesía de mi parte... y no quiero ser de esos técnicos que solo saludan cuando gana.