Engavetados los recursos sobre el caso de Rosa Elena de Lobo

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) mantiene engavetados al menos cinco recursos de amparos entorno al caso Caja chica de la dama.

Cuatro de los recursos de amparo fueron interpuestos por la defensa de los imputados y uno por los fiscales del Ministerio Público (MP).

Fuentes del Poder Judicial consultadas por EL HERALDO indicaron que los amparos se encuentran en estudio por la complejidad del proceso penal.

Hace 11 días concluyó el juicio oral y público incoado contra la ex primera dama Rosa Elena Bonilla, sin embargo, los jueces no pueden emitir una fallo de culpabilidad o inocencia, debido a que la Sala Constitucional no se ha pronunciado entorno a los amparos.

Si los cinco jueces constitucionales no encuentran unanimidad en algunos de los recursos estos pasarían al pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

En esta instancia, por mayoría de votos se resolverían los recursos de amparo.

Mientras tanto, la ex primera dama y los otros dos imputados Mauricio Mora y Saúl Escobar, permanecerán bajo arresto.

“A nuestro juicio debería ser un fallo de inocencia”, manifestó el abogado Juan Carlos Berganza, defensor legal de la ex primera dama. El MP solicita que se le imponga una pena mínima de 81 años de prisión y una máxima de 128 años.

