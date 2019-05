Liverpool no contará con Mohamed Salah en partido contra Barcelona

LIVERPOOL, INGLATERRA.- Mohamed Salah no podrá jugar contra el Barcelona en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones el martes, informó el lunes el técnico del Liverpool Juergen Klopp.



Klopp dijo que el delantero sufrió una conmoción cerebral en la victoria por 3-2 del equipo sobre Newcastle en la Liga Premier inglesa el sábado y que los médicos ni siquiera “le permitirían jugar”.



Salah “se siente bien pero no lo suficientemente bien desde un punto de vista médico”, comentó el técnico en una conferencia de prensa. “Está desesperado (por jugar). Pero no podemos hacerlo”.



La cabeza de Salah golpeó el suelo con fuerza luego de que chocó con el portero del Newcastle Martin Dubravka, quien salió a atajar un disparo. Momentos antes, el jugador egipcio había anotado su 22do gol de la temporada, la mayor cantidad de la liga.



Klopp insinuó que Salah estaría de regreso para enfrentar al Wolverhampton Wanderers el domingo en el último, y decisivo, partido de la Liga Premier inglesa del cuadro.



En contra del Barcelona, el Liverpool tratará de recuperarse de un déficit de 3-0 del partido de ida sin el delantero brasileño Roberto Firmino, quien tiene una lesión muscular.



“Dos de los mejores delanteros del mundo no están disponibles”, dijo Klopp y señaló que su equipo necesitará anotar por lo menos cuatro goles para avanzar a la final de la Liga de Campeones.



Firmino fue reemplazado por Daniel Sturridge en la alineación contra Newcastle, mientras que el sustituto Divock Origi entró al campo por Salah y anotó el gol de la victoria.



“Parece que tienes que ser perfecto para vencerlos (al Barcelona) y deberíamos de intentarlo”, dijo Klopp y agregó que sus jugadores podrían “fracasar de la manera más hermosa. Celebrar la situación con un buen fútbol. Debería de ser una fiesta de fútbol”.