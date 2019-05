¿Por qué el hijo de Meghan y Harry no será príncipe?

LONDRES, INGLATERRA.- Hace un par de horas nació el hijo de Meghan Markle y el príncipe Harry, un saludable varón como lo describió su padre.

Ahora, hay muchas preguntas entorno al bebé real, una de ellas es porque el infante no nació siendo un príncipe. Aquí la explicación a esa y otras interrogantes.



¿ALGUNA VEZ SERÁ REY EL BEBÉ?

El bebé es séptimo en la línea de sucesión al trono, por lo que es muy poco probable que crezca para convertirse en monarca británico.



El actual heredero es el príncipe Carlos, el hijo de 70 años de la reina Isabel II. A él le sigue su hijo Guillermo y los tres hijos pequeños de Guillermo: el príncipe Jorge, la princesa Carlota y el príncipe Luis. Después viene el padre del bebé, Harry y finalmente el recién nacido.



¿POR LO MENOS SERÁ PRÍNCIPE EL BEBÉ?

Eso no ocurrirá automáticamente, depende de la decisión que tome la reina, aunque Harry y Meghan también podrían tener una opinión.



Un decreto emitido por el rey Jorge V en 1917 limita el número de grandes títulos reales de manera que el hijo de Harry y Meghan sería conocido como “Lord”, en vez de príncipe. Bajo las reglas actuales no sería “su alteza real”.



Pero la reina tiene la autoridad para intervenir, como lo hizo cuando Guillermo y Catalina comenzaron a tener hijos. La reina decretó que todos sus hijos e hijas serían príncipes y princesas.



Ella podría hacer lo mismo para los hijos de Harry y Meghan. Pero no se ha hecho pública la opinión de la reina al respecto.



También es posible que Harry y Meghan decidan que no quieren esa designación especial para el bebé, con tal de darle una crianza más normal al niño.



¿CÓMO SE VA A LLAMAR EL BEBÉ?

Los miembros de la realeza suelen tomarse su tiempo para poner un nombre a sus bebés.

Al hacer el anuncio del nacimiento en príncipe Harry dijo que la pareja no ha decidido un nombre aún.



Pero ha habido especulación sobre el recién nacido, algunos creen que se podría llamar Alberto, Arturo o Jaime.



¿EL BEBÉ SERÁ ESTADOUNIDENSE?

Meghan es estadounidense, pero las autoridades dijeron al momento de su compromiso con Harry que eventualmente planeaba nacionalizarse británica, un proceso que puede tardar varios años.



Ella y Harry podrían decidir buscar la ciudadanía estadounidense para su bebé, por lo que el niño podría tener una nacionalidad dual británica y estadounidense. Eso podría darle al bebé derecho de vivir y trabajar en Estados Unidos sin necesitar una visa y evitarle el largo proceso de entrada que suelen tener los visitantes extranjeros que llegan a los aeropuertos estadounidenses.



Meghan no ha indicado si planea abandonar su ciudadanía estadounidense una vez que sea británica, una decisión que podría afectar sus obligaciones con hacienda, pero para la cual no está obligada bajo la ley británica o estadounidense.



¿CUÁNDO VEREMOS UNA FOTO DEL BEBÉ?

Harry ha resentido en otras ocasiones la cobertura intrusiva de la prensa británica a los asuntos relacionados con la realeza y él y Meghan han bajado de tono las expectativas sobre el tipo de información que será publicada sobre el bebé.



Antes del nacimiento, la pareja indicó que no posarían inmediatamente con su recién nacido horas después de su llegada, como lo han hecho Guillermo y Catalina con sus hijos.



Ellos dijeron que pasarán varios días antes de que muestren al bebé al mundo y algunos han pensado que incluso podrían hacerlo primero a través de su nueva cuenta de Instagram.



¿EL BEBÉ SERÁ PELIRROJO?

Es demasiado pronto para saberlo pues el color del cabello de un bebé puede cambiar con el tiempo.



Enrique es uno de los pelirrojos más famosos del mundo, un “ginger" en jerga británica.

El color de pelo de un bebé depende de la genética. Harry le pasó un gen pelirrojo a su babé pero se desconoce si Meghan tiene un gen recesivo pelirrojo. Si lo tiene hay 50% de posibilidad de que el bebé tenga pelo rojo.