Capitán Santos Orellana fue retenido en la posta El Durazno

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El capitán en condición de retiro Santos Rodríguez Orellana fue retenido la noche del domingo a la altura de la posta El Durazno, salida al norte de la capital, así lo denunció su esposa a través de una transmisión en vivo vía Facebook.

A través del perfil de Facebook del capitán su esposa, Jennifer Bonilla, dio a conocer que el exuniformado fue requerido por las autoridades durante más de 15 minutos, presuntamente por haber recibido una denuncia en su contra.

"Dicen que nos pusieron una denuncia en Comayagua, pero nosotros no nos paramos en Comayagua", asegura la mujer en el video, que tiene una duración de 13 minutos y 36 segundos.

La justificación que recibió la señora fue que en la denuncia se indicaba que se había denunciado que en el vehículo viajaba una persona armada.



"Estamos en la posta de El Durazno y no nos dejan irnos de aquí (...) no me puedo mover de aquí porque estoy sola con mis hijos", agrega.



"Dicen que están esperando órdenes superiores", se escucha decir en el video a otra persona que la acompaña, mientras Bonilla denuncia que desconfiaba de los agentes policiales.

Al final del video se escucha a los niños terminar la transmisión, luego que su madre acudiera a la posta policial para verificar el estado de su esposo, que minutos después fue puesto en libertad.

Santos Orellana fue el capitán que denunció que Tony Hernández, hermano del presidente de Honduras, estaba vinculado con el narcotráfico, por lo que fue dado de baja deshonrosa.