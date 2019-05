José León Aguilar: "La alianza política del Pinu con Libre fue negativa"

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La alianza que suscribió el Partido Innovación y Unidad (Pinu) con el partido Libertad y Refundación (Libre) fue negativa.

Ahora se buscará un arreglo, pero con el Partido Liberal o partidos de oposición de derecha, afirma el nuevo presidente del Pinu, José León Aguilar. El veterano dirigente de El Paraíso fue recientemente electo en sustitución de Guillermo Valle.

EL HERALDO lo abordó sobre varios temas.

¿Qué valoraciones hace de la alianza política que suscribió el Pinu con Libre y Nasralla en las elecciones pasadas?

Hay dos cosas: una negativa y otra positiva. En las elecciones anteriores nosotros promovíamos una alianza con el Partido Liberal y con el Partido Anticorrupción, pero como le quitaron el partido a Salvador (Nasralla) y luego el Partido Liberal tuvo serios problemas de división no pudimos hacer la alianza. Entonces surgió una alianza que de repente no fue muy bien estructurada con Libre. Esta es una lección aprendida y esto nos va a servir para hacer un alianza con algunos partidos que realmente nos podamos poner de acuerdo.

¿Esto quiere decir que no se volverán a aliar con Libre?

Lo miro difícil porque Libre tiene su propia ideología y el Pinu la suya y no coincidimos en varias cosas. No creo que se dé una alianza.

¿Y si no será con Libre, con quién será la alianza?

Con el Partido Liberal puede ser una buena opción. Puede haber una coalición de partidos y en esta pueden entrar los demás pequeños que podemos tener una propuesta a la ciudadanía.

En conclusión, la alianza de Guillermo Valle, expresidente del Pinu, con Manuel Zelaya Rosales, de Libre, ¿fue negativa?

Sí, porque muchos compañeros del Pinu no encajaron en esa alianza, ahora lo que se busca es que el Pinu pueda incorporarse en una alianza donde toda su membresía pueda estar contenta. El caudal de votos que sacamos en el nivel presidencial fue de un millón 400 mil votos, esto es positivo, también las regidurías y los cuatro diputados que se sacaron a nombre del Pinu, aunque los amigos que llegaron por el Pac siguen luchando porque Salvador tenga su partido.

¿Qué representa para usted ocupar la presidencia del Pinu?

Es una responsabilidad seria, si consideramos la situación política del país. Y luego también la situación de los partidos emergentes que en las últimas elecciones han tenido una merma en el caudal de votantes. Es un reto porque, además de tener que reestructurar el partido, hay que hacer un trabajo muy delicado para incorporar más gente que venga a refrescar el partido.

¿Qué hará para que esta institución crezca?

Tenemos que hacer un trabajo con la juventud, ya hay una planificación con la que trabajaremos con hombres y mujeres.