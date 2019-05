Panameños votaron en reñidas elecciones generales en Panamá 

CIUDAD DE PANAMÁ, PANAMÁ.- Los panameños acudieron en masa este domingo a las urnas para elegir un nuevo presidente y otras autoridades para los próximos cinco años, en unas reñidas elecciones sin claro favorito, marcadas por el creciente rechazo a los partidos tradicionales y a la corrupción.



El Tribunal Electoral (TE) informó del cierre a las 21H00 de las urnas, tras nueve horas de votación, en las que 2,7 millones de panameños eligieron, en una sola vuelta, al sucesor del presidente Juan Carlos Varela.



La jornada transcurrió en calma.



"La gente salió con entusiasmo a votar", dijo al canal TVN-2 Fausto Fernández, director de los delegados electorales del TE.



El Tribunal Electoral había dicho que espera hasta 80% de participación de los panameños, que en su mayoría manifestaron su deseo de que el nuevo gobierno acabe con la corrupción.



"Ojalá que el pueblo vote por el menos malo, porque para mi concepto todos (los políticos) son malos. Cada cinco años promesas y promesas y no cumplen. Todos vienen a robar", dijo a la AFP, Florencio Ayarza, antes de votar en un centro a las afueras de la capital.



"Yo espero menos corrupción", añadió el indígena kuna Prudencio González.



Siete candidatos aspiran a la presidencia, aunque las encuestas dan como favoritos a los opositores Laurentino Cortizo (Partido Revolucionario Democrático, socialdemócrata) quien hasta las 6:00 de la tarde -hora de Honduras- encabezaba el conteo con 33.6% de los votos, Rómulo Roux (Cambio Democrático, derecha) con el 30.7% y Ricardo Lombana (independiente) 19.59%.



Varela no se presentó a la carrera ya que la Constitución panameña no permite la reelección inmediata.



"Es un día muy importante para la democracia y el país, me siento optimista", dijo Cortizo al acudir a votar.



"Estoy aquí hoy encomendándome a Dios", dijo a periodistas Roux, pidiendo a los panameños votar por el candidato "que tiene la capacidad, la voluntad y el carácter para echar este país adelante".



"Las candidaturas independientes han tenido auge por el hastío ciudadano que hay con respecto a los resultados que ha traído para el país la política partidista, la gente está hastiada de la corrupción", dijo a periodistas Lombana tras votar en la capital.

Para Enoch Adames, excoordinador académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) "hay un segmento importante de la población que no está vinculada con partidos políticos ni es leal a ninguna opción partidaria".



"Este segmento volátil puede volcarse hacia una u otra opción y alterar el final", señaló



El voto protesta

Cortizo, ganadero y empresario de 66 años, fue ministro del expresidente Martín Torrijos (2004-2009), pero dimitió por controversias con el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Estados Unidos.



Roux, de 54 años, es apoyado por el apresado expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), de quien fue canciller.



Por otro lado, Lombana, abogado y periodista de 45 años, subió como la espuma los últimos meses de campaña con su furibundo discurso contra la corrupción y los partidos tradicionales.



Su ascenso coincide con el hastío ciudadano por escándalos en Legislativo que implican a diputados de todos los partidos, y por la falta de resultados judiciales en los llamados "Papeles de Panamá", los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y otros casos de corrupción local.



"Puede ocurrir de todo (...) hay un voto de protesta que es real y es contra los partidos, más allá del gobierno de Varela, que está desgastado", indicó a la AFP el director de los servicios informativos de Radio Panamá, Edwin Cabrera.



"La sorpresa la pueden dar dos grupos de ciudadanos, los indecisos y la juventud, una juventud militante y activista que ha logrado captar Lombana, indiscutiblemente", añadió.



Sin embargo, la vicepresidenta del centro de iniciativas democráticas (CIDEM), Claire Nevache, cree que la clave estará en "la estructura partidista" para llevar a los electores a votar, en un país donde el PRD de Cortizo tiene más de medio millón de afiliados por 350.000 del partido de Roux, Cambio Democrático.



La campaña se caracterizó por la ausencia de un debate entre partidos, la mayoría muy parecidos ideológicamente, y unos candidatos con perfiles descoloridos.



Sea quien sea el futuro presidente nada indica que Panamá, con un canal interoceánico por donde pasa el 5% del comercio marítimo mundial, vaya a realizar cambios en su sistema político o económico.