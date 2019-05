EN VIVO: Real España empata 1-1 ante Lobos UPNFM en la vuelta del repechaje

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Real España está empatando 1-1 ante los Lobos de la UPNFM en el partido de vuelta del repechaje en el estadio Morazán de San Pedro Sula.

Peña marcó el tanto de los Lobos al 34 de la primera parte. El Chino López puso el empate para la Máquina a los 41 minutos.

La paliza de 3-1 que le propinó Lobos UPNFM obligó a la Máquina a jugar quizá su mejor partido, pues la tarea de esta noche será muy complicada.



El equipo universitario llegará con mucha confianza tras el buen resultado en el Emilio Williams de Choluteca y hoy podría lograr la hazaña de llegar a semifinales si vence al Real España.



A pesar del resultado, Franco Guity, delantero de los Lobos, dijo no confiarse. "Sabemos que el España es un equipo grande y no hay que darlo por muerto, dimos el primer golpe pero esto no ha terminado".



Alineaciones:



Real España: Luis López; Getsel Montes, José Tobías, Edder Delgado, Jorge Claros, Allans Vargas, Rony Martínez, Mario Martínez, Alfredo Mejía, Jairo Puerto y Franklin Morales.



Lobos: Celio Valladares; Ronal Montoya, Sonny Fernández, Hermes Castillo, Eduar Reyes, Nissi Sauceda, Crhistofher Urmeneta, Enrique Vázquez, Ian Osorio, Jairo Róchez y Kilmar Peña.