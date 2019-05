Motagua recetó paliza a Platense y clasifica a semifinales del torneo de Clausura

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Motagua venció 3-0 a Platense en el duelo por el repechaje del torneo de Clausura.



Roberto Moreira, delantero paraguayo de las Águilas, se convirtió el en héroe del partido tras anotar un triplete para su equipo.



Carlos Orlando Caballero, técnico de los Escualos, no supo encontrar la senda del triunfo que le permitiera soñar con la clasificación.



Con este resultado el Motagua jugará contra Marathón en la primera llave de las semifinales del fútbol de Honduras.



Así se vivió el minuto a minuto



⌚ 3: 30 PM: El estadio Nacional de Tegucigalpa empieza a llenarse para el juego entre Motagua y Platense.



⌚ 3: 32 PM: Así saldrá Motagua: Jhonatan Rougier, Marcelo Pereira, Denil Maldonado, Juan Pablo Montes, Omar Elvir, Kevin López, Héctor Castellanos, Sergio Peña, Matías Galvaliz, Marcelo Estigarribia y Roberto Moreira.



⌚ 3: 34 PM: Suplentes de Motagua: Marlon Licona, Marco Tulio Vega, Walter Martínez, Christopher Meléndez, Wilmer Crisanto, Carlos Sánchez y Reiniery Mayorquín.



⌚ 3: 41 PM: Así sale Platense: Rafael Zúniga; Juan Bolaños, Robbie Matute, Marcos Martínez, Jeffri Flores, Alexander Aguilar, David Mendoza, Kervin Arriaga, Rundell Winchester, Andrés Pineda, Jeancarlo Vargas.



⌚ 3: 43 PM: Suplentes de Platense: Diego Reyes, Ilce Barahona, Kevin Matute, Gerson Rodas, Pedro Mencía, Grodbin Benítez, Ricardo Castillo.



⌚ ¡Arrancó el partido!



⌚ MIN 1: Omar Elvir intentó anotar el primero para Motagua. No pudo controlar el pique del balón.



⌚ MIN 3: ¡Se la perdió Platense! Increíble como no pudo cabecear Winchester.



⌚ MIN 6: Falta a favor de Platense por falta de Roberto Moreira a Marco Martínez.



⌚ MIN 12: ¡Estigarribia la mandó fuera del estadio! Motagua intentó finalizar una gran jugada contra Platense.



⌚ MIN 15: Tiro de esquina para Motagua. Se prepara Galvaliz.



⌚ MIN 18: Tarjeta amarilla para Robbie Matute de Platense tras una falta contra Matías Galvaliz.



⌚ MIN 20: Falta contra Omar Elvir. Tiro libre para Motagua.



⌚ MIN 21: Tarjeta amarilla para Jeancarlo Vargas y Héctor Castellanos por intento de bronca.



⌚ MIN 23: ¡Penal para Motagua! Kevin López fue derribando por el arquero de Platense. Raúl Castro no vaciló el pitar desde los once metros.



⌚ MIN 25: ¡Gooool! Roberto Moreira engañó al arquero Zúniga y así decretar el 1-0 ante Platense.



⌚ MIN 29: Tras el gol, Motagua empezó a mejorar con la posición del balón.



⌚ MIN 35: Platense no encuentra la manera de empatar el partido.



⌚ MIN 41: Tiro de esquina para Motagua.



⌚ MIN 43: ¡Gooooooooool! Roberto Moreira de cabeza anota para decretar el 2-0 contra Platense.



⌚ ¡Inició el segundo tiempo!



⌚ MIN 46: Entra Diego Reyes y Pedro Pablo Mencía y salen Felipe Pineda y Alexander Aguilar en Platense.



⌚ MIN 47: Winchester no pudo controlar una jugada clara para Platense.



⌚ MIN 49: ¡Goooooo! Roberto Moreira marcó un triplete ante Platense. Muy enrrachado el paraguayo en el nacional de Tegucigalpa.



⌚ MIN 55: Platense se cayó a pedazos en el Nacional. Difícil si quiera anotar un gol para los porteños.



⌚ MIN 60: Ingresa Ilce Barahona y sale Jenacarlos Vargas de Platense. Carlos Orlando Caballero intentará despedirse con el 3-0.



⌚ MIN 72: Sale Matías Galvaliz y entra Wilmer Crisanto para Motagua.



⌚ MIN 75: Juan Andrés Bolaños sale expulsado para Platense tras un codazo a un jugador de Motagua.



⌚ MIN 80: Entra Walter Martínez y sale Héctor Castellanos para Motagua.



⌚ MIN 90: ¡Fin del partido!



Gracias por su atención, nos encontramos en otra transmisión.