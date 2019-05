EN VIVO: Motagua gana 1-0 contra Platense en el Nacional de Tegucigalpa

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Motagua está ganando 1-0 a Platense en un duelo que representará el pase a semifinales del fútbol de Honduras.



Aquí el minuto a minuto



⌚ 3: 30 PM: El estadio Nacional de Tegucigalpa empieza a llenarse para el juego entre Motagua y Platense.



⌚ 3: 32 PM: Así saldrá Motagua: Jhonatan Rougier, Marcelo Pereira, Denil Maldonado, Juan Pablo Montes, Omar Elvir, Kevin López, Héctor Castellanos, Sergio Peña, Matías Galvaliz, Marcelo Estigarribia y Roberto Moreira.



⌚ 3: 34 PM: Suplentes de Motagua: Marlon Licona, Marco Tulio Vega, Walter Martínez, Christopher Meléndez, Wilmer Crisanto, Carlos Sánchez y Reiniery Mayorquín.



⌚ 3: 41 PM: Así sale Platense: Rafael Zúniga; Juan Bolaños, Robbie Matute, Marcos Martínez, Jeffri Flores, Alexander Aguilar, David Mendoza, Kervin Arriaga, Rundell Winchester, Andrés Pineda, Jeancarlo Vargas.



⌚ 3: 43 PM: Suplentes de Platense: Diego Reyes, Ilce Barahona, Kevin Matute, Gerson Rodas, Pedro Mencía, Grodbin Benítez, Ricardo Castillo.



⌚ ¡Arrancó el partido!



⌚ MIN 1: Omar Elvir intentó anotar el primero para Motagua. No pudo controlar el pique del balón.



⌚ MIN 3: ¡Se la perdió Platense! Increíble como no pudo cabecear Winchester.



⌚ MIN 6: Falta a favor de Platense por falta de Roberto Moreira a Marco Martínez.



⌚ MIN 12: ¡Estigarribia la mandó fuera del estadio! Motagua intentó finalizar una gran jugada contra Platense.



⌚ MIN 15: Tiro de esquina para Motagua. Se prepara Galvaliz.



⌚ MIN 18: Tarjeta amarilla para Robbie Matute de Platense tras una falta contra Matías Galvaliz.



⌚ MIN 20: Falta contra Omar Elvir. Tiro libre para Motagua.



⌚ MIN 21: Tarjeta amarilla para Jeancarlo Vargas y Héctor Castellanos por intento de bronca.



⌚ MIN 23: ¡Penal para Motagua! Kevin López fue derribando por el arquero de Platense. Raúl Castro no vaciló el pitar desde los once metros.



⌚ MIN 25: ¡Gooool! Roberto Moreira engañó al arquero Zúniga y así decretar el 1-0 ante Platense.



⌚ MIN 29: Tras el gol, Motagua empezó a mejorar con la posición del balón.



⌚ MIN 35: Platense no encuentra la manera de empatar el partido.



⌚ MIN 41: Tiro de esquina para Motagua.