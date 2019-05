EN VIVO: Motagua empata 0-0 contra Platense en el Nacional de Tegucigalpa

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Motagua recibirá al Platense en un duelo que representará el pase a semifinales del fútbol de Honduras.



Aquí el minuto a minuto



⌚ 3: 30 PM: El estadio Nacional de Tegucigalpa empieza a llenarse para el juego entre Motagua y Platense.



⌚ 3: 32 PM: Así saldrá Motagua: Jhonatan Rougier, Marcelo Pereira, Denil Maldonado, Juan Pablo Montes, Omar Elvir, Kevin López, Héctor Castellanos, Sergio Peña, Matías Galvaliz, Marcelo Estigarribia y Roberto Moreira.



⌚ 3: 34 PM: Suplentes de Motagua: Marlon Licona, Marco Tulio Vega, Walter Martínez, Christopher Meléndez, Wilmer Crisanto, Carlos Sánchez y Reiniery Mayorquín.



⌚ 3: 41 PM: Así sale Platense: Rafael Zúniga; Juan Bolaños, Robbie Matute, Marcos Martínez, Jeffri Flores, Alexander Aguilar, David Mendoza, Kervin Arriaga, Rundell Winchester, Andrés Pineda, Jeancarlo Vargas.



⌚ 3: 43 PM: Suplentes de Platense: Diego Reyes, Ilce Barahona, Kevin Matute, Gerson Rodas, Pedro Mencía, Grodbin Benítez, Ricardo Castillo.



⌚ ¡Arrancó el partido!



⌚ MIN 1: Omar Elvir intentó anotar el primero para Motagua. No pudo controlar el pique del balón.



⌚ MIN 3: ¡Se la perdió Platense! Increíble como no pudo cabecear Winchester.



⌚ MIN 6: Falta a favor de Platense por falta de Roberto Moreira a Marco Martínez.



⌚ MIN 12: ¡Estigarribia la mandó fuera del estadio! Motagua intentó finalizar una gran jugada contra Platense.



⌚ MIN 15: Tiro de esquina para Motagua. Se prepara Galvaliz.



⌚ MIN 18: Tarjeta amarilla para Robbie Matute de Platense tras una falta contra Matías Galvaliz.



Previa

Los clasificados a semifinales de la Liga Nacional de Honduras, se conocerán este domingo cuando el Motagua reciba al Platense.



En el duelo entre semana, las Águilas sacaron un valioso empate en Puerto Cortés, donde los Escualos tendrán que jugar su mejor partido para clasificar a las instancias finales del torneo de Clausura.



Diego Vazquez, entrenador del Motagua, tiene claro que hoy debe ser el día para clasificar a semis. "Platense tiene cosas positivas, lo que mostró en Cortés y acá ha hecho buenos partidos, entonces tenemos que estar muy bien nosotros para poder contrarrestarlo y desarrollar el juego que hacemos acá".



VEA: Juticalpa recibe al Honduras Progreso por el no descenso



El partido se jugará a las 4:00 de la tarde, en el estadio Nacional de Tegucigalpa. El juez del encuentro será Raúl Castro.



Posibles alineaciones:



Motagua: Rougier; Juan Pablo Montes, Pereira, Denil Maldonado, Omar Elvir, Matías Galvaliz, Héctor Castellanos, Peña, López, Roberto Moreira, y Marco Tulio Vega.



Platense: Zuñiga; Flores, Nieto, Bolaños, Martínez, Aguilar, Matute, Arriaga, Winchester, Reyes, Vargas.