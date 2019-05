El Manchester United se despide de la Champions y el Chelsea la acaricia

LONDRES, INGLATERRA.- El Manchester United (6º) dijo adiós definitivamente a sus esperanzas de jugar la próxima Liga de Campeones tras no pasar del empate (1-1) en casa del colista Huddersfield, este domingo en la 37ª jornada, mientras el Chelsea adelantó al Tottenham (4º) y ya es tercero en la tabla.



Los de Old Trafford cuentan con 66 puntos, cuatro por debajo del Tottenham cuando falta solo una jornada, por lo que tendrán que conformarse con la Europa League.



Los 'Red Devils' se adelantaron pronto gracias a un gol del joven Scott McTominay (8), pero no consiguieron ampliar su ventaja y fueron empatados por los locales con un gol del belga Isaac Mbenza (60).



El United cambió su errática trayectoria liguera con la llegada del exjugador noruego Ole Gunnar Solskjaer al banquillo en sustitución del portugués Jose Mourinho, pero no fue suficiente para clasificarse para la próxima Champions.



En ella parece que sí estará el Chelsea después de dar un paso de gigante este domingo al endosarle un 3-0 al Watford del español Javi Gracia en Stamford Bridge.



Ruben Loftus-Cheek, el brasileño David Luiz y el argentino Gonzalo Higuaín marcaron los goles que permiten a los 'Blues' adelantar a sus vecinos 'Spurs' y aposentarse en la tercera plaza con 71 puntos, uno más que el Tottenham y cinco por encima del Arsenal (5º), que disputa a las 15h30 GMT su partido contra el Brighton (17º).



El sábado el Liverpool se colocó como líder provisional al vencer sobre la bocina 3-2 al Newcastle. Dos puntos por debajo de los 'Reds', el lunes el Manchester City (2º) recibe al Leicester (9º) para recuperar la primera posición.