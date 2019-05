El rockero Alice Cooper enloquece a México

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Alice Cooper enloqueció a México en el festival Domination. El rockero cerró el sábado por la noche la segunda jornada de la primera edición del festival de metal con un concierto que incluyó su ya clásica camisa de fuerza, una guillotina y muchos cambios de vestuario.



Famoso por los trucos teatrales en sus presentaciones, Cooper no perdió la oportunidad para impresionar al público con su actuación al igual que con su música.



A Cooper le colocaron la camisa de fuerza en el escenario antes de cantar “Ballad Of Dwight Fry”, para la que suele usar ese atuendo. Tras esta pieza simuló ser decapitado con una enorme guillotina. La gente miraba emocionada antes de que unos actores dejaran caer la cuchilla sobre Cooper, pero el show no se detuvo, tras perder la cabeza, el rockero volvió al escenario para seguir cantando.



Fuera de las letras de sus piezas, Cooper no se detuvo a hablar mucho durante su presentación que también incluyó los temas “Lost in America”, “Only Women Bleed” y “I'm Eighteen”.



Al final de su concierto Cooper apareció con un sombrero de copa y un saco de frac blanco, que contrastaban con la camiseta de la selección mexicana de fútbol en color verde con el número 18 y el apellido Cooper en la espalda para entonar su éxito “School’s Out”, al que mezcló con “Another Brick in the Wall, Pt. 2” de Pink Floyd. A diferencia de Kiss, que se presentó la noche anterior en su gira del adiós, Cooper de 71 años, y cuyo verdadero nombre es Vincent Damon Furnier, prometió que regresaría pronto a México.



Antes tocó el turno a la banda de metal progresivo Dream Theater, que presentó algunas canciones de su álbum “Distance Over Time”, recién lanzado en febrero. La banda estadounidense fundada en 1985 dejó en claro que todavía tiene mucho que ofrecer en el escenario con las vocales de James Labrie y la guitarra de John Petrucci.



Otro de los grupos que más emocionó a los miles de asistentes al festival fue Apocalyptica. La agrupación finlandesa de metal sinfónico dedicó su repertorio entero a Metallica, la banda con cuyas piezas se dieron a conocer a nivel mundial hace más de 20 años con su álbum “Plays Metallica by Four Cellos”.



Ni la lluvia que cayó durante el concierto de Apocalyptica hizo que el público se apagara o dejara de cantar “Master of Pupets”, “One” y “Wherever I May Roam”.



Durante el día también se presentaron Lamb of God, Trivium, Ratt y Satyricon en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.