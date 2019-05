El Celta gana 2-0 al Barcelona y desciende al Rayo 

MADRID, ESPAÑA.- El Celta ganó 2-0 a un Barcelona de circunstancias, este sábado en la 36ª jornada de la Liga española, para dar un paso de gigante hacia la permanencia en Primera División, que abandona el Rayo Vallecano, descendido matemáticamente tras esa victoria de los gallegos.



Un remate de volea del uruguayo Maxi Gómez (67) y un penal transformado por Iago Aspas (88) dieron tres puntos de oro al Celta, para ponerse provisionalmente cinco puntos sobre el descenso a falta de dos jornadas por disputar, mientras la peor noticia para el Barcelona fue la lesión de Ousmane Dembelé.



El extremo francés apenas duró seis minutos sobre el terreno de juego, antes de sentarse haciendo claros gestos de que no podía seguir, mientras se quejaba de su muslo derecho, que ya le ha dado varios problemas esta temporada.



Pese a no contar con sus habituales titulares, el equipo azulgrana se adueñó pronto de la pelota con el joven Riqui Puig, Arthur y Carles Aleñá marcando el tiempo del partido en el centro del campo, aunque sin hacer demasiado peligro.



Un disparo de Moussa Wagué que sacó Rubén Blanco fue prácticamente la única ocasión de peligro del Barça en la primera parte (41).

El Celta domina

El Celta esperaba atrás buscando con balones largos a sus referencias delante Maxi Gómez y Iago Aspas hasta que a la media hora, los locales empezaron a presionar más y adelantaron líneas.



El equipo local dio su mejor cara tras el descanso cuando el Barça dio un paso atrás dejando a los locales adueñarse del encuentro.



En el minuto 50, Araújo marcó un tanto anulado por fuera de juego tras unos instantes de suspense por el videarbitraje.



El Celta no se desanimó y un cuarto de hora después, Maxi Gómez empalmaba un centro de Boudebouz para hacer el 1-0 (67).



El gol en contra no pareció espolear al Barça, caído en el desánimo, que al filo de los 90 minutos vio como Wagué hacía una mano en el área cometiendo un penal que Aspas transformó para dar la tranquilidad definitiva (88).



Antes, el Atlético de Madrid perdió 3-0 en el campo del Espanyol.



Un gol en propia puerta del capitán Diego Godín (45+1) abrió el marcador, antes de que Borja Iglesias hiciera el 2-0 (52) y repitiera de penal (89), para permitir a su equipo seguir soñando con entrar en las competiciones europeas de la próxima temporada, mientras el Atlético no logra todavía amarrar el segundo puesto.



"Espanyol mereció ganar", dijo el técnico rojiblanco, Diego Simeone, tras el partido asegurando que "queremos terminar lo más arriba posible y necesitamos un punto más que asegure el puesto".



El equipo del Cholo Simeone cuenta con nueve puntos de ventaja sobre el tercero, el Real Madrid, que juega el domingo contra un necesitado Villarreal.



El Atlético salió con intensidad, buscando presionar arriba y robar balones en el campo de un Espanyol que quería salir jugando.



Cuando parecía que se iría al descanso con empate llegó el gol local cuando Adrián Pedrosa centró desde la izquierda provocando que Godín en un intento de cortar el balón, lo empujara a su portería ajustado al palo (45+1).



El Rayo, a segunda

Tras la pausa, el Atlético volvió a salir con intensidad en busca del empate, pero fue el Espanyol el que volvió a sorprender al contraataque.



Borja Iglesias aprovechó un pase en profundidad de Oscar Melendo, tras un error de Rodrigo, para cruzar ante la salida de Oblak marcando el 2-0 (52).



El Atlético prácticamente acabó pidiendo la hora, encerrado en su área por el animoso español, que aumentó su cuenta al filo del final cuando Juanfran derribó a Javier Puado en el área, provocando un penal convertido por Iglesias (89).



En el primer partido del día, el Levante prácticamente certificó su permanencia en Primera goleando 4-1 al Rayo Vallecano, condenado al descenso tras la victoria del Celta.