Aficionado que fue golpeado por Neymar teme salir de su casa

BERLÍN, FRANCIA.- El aficionado que fue golpeado por el brasileño Neymar, tras la derrota del París Saint-Germain, aseguró este sábado que tiene temor de salir de su casa.



El fanático se burló del brasileño y este le soltó un golpe, lo que inmediatamente se hizo viral en las redes sociales, además de exponer al aficionado, quien se ha ganado el odio de los seguidores PSG.



A esta persona, identificada por el periódico "L Equipe" como Nelson, la han tildado de oportunista y estafadora, algo que él niega.



"No pedí ni un céntimo, ni oficial ni oficiosamente. Si realmente hubiera querido aprovechar este caso, habría presentado una denuncia de inmediato. No lo hice", explicó el aficionado.



"Hay gente que ha dado la dirección de mi casa en las redes sociales. Va demasiado lejos. Soy una persona que ama la vida, salgo. Desde hace una semana, no he salido de mi casa. Y si necesito salir, ya no lo hago solo", reveló.



"El jueves cuatro personas pasaron y me amenazaron diciendo: 'La próxima vez que toques a Neymar, verás lo que te haremos'", contó Nelson.



"Claro que me arrepiento de las palabras que dije, pero no fueron una provocación. Entre los aficionados, nos reímos, nos picamos, nos divertimos. Así es como sucede", reconoció tras burlarse de Neymar, quien se había quedado en las puertas del título de la Copa de Francia.



Agregó que lamenta sus palabras contra los jugadores, sin embargo, dijo que "Neymar no debería haber reaccionado así. Él es un profesional. Está acostumbrado. Es parte del trabajo, ¿verdad?".



"Sólo pido reunirme con él (Neymar) para que podamos arreglar las cosas, pedir disculpas y salir con un buen apretón de manos. ¿Te imaginas si fuera yo quien le hubiera golpeado? ¿Te imaginas lo que me hubiera pasado? Yo quiero caminar por la calle sin cruzarme con los ultras del PSG o poder llevar a mis padres a la Torre Eiffel sin ser asaltado", puntualizó.

