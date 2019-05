Casa de apuestas británica cree que el bebé de Harry y Meghan ya nació

LONDRES, INGLATERRA.-La firma británica Paddy Power suspendió el jueves por la noche las apuestas sobre la fecha de nacimiento del primer bebé del príncipe Harry y su esposa Meghan, considerando que su llegada, prevista para finales de abril o principios de mayo, ya tuvo lugar.



"Hemos suspendido las apuestas sobre el día en que llegará el bebé de Harry y Meghan tras registrar un enorme aumento de las apuestas esta noche, lo que nos indica que alguien sabe algo", anunció en un comunicado.



"Eso, combinado con los rumores y especulaciones nos ha convencido de que el nacimiento real ya ha ocurrido", agregó este corredor de apuestas.



Un nacimiento real suscita siempre mucha expectativa y especulación en Reino Unido.



Pero es mayor en esta ocasión porque la pareja quiere mantener la discreción y, a diferencia de lo que hicieron en tres ocasiones el príncipe Guillermo -hermano mayor de Harry- y su esposa Catalina, advirtieron de que solo presentarán al pequeño a la prensa después de celebrarlo "en privado y con la familia".



Otras casas de apuestas, sin embargo, no creen que el bebé haya nacido ya.



"No creemos que ya lo hayan tenido", dijo a la AFP Rupert Adams, de William Hill, considerando que sería "difícil mantener en secreto" un nacimiento que involucra a "mucha gente".



William Hill había ofrecido dos opciones a los clientes: "nacimiento en abril" o "nacimiento en mayo". Y cerraron estas apuestas el miércoles, no porque piensen que la exactriz estadounidense ya dio a luz, sino porque el mes de mayo ha comenzado.



Además, según un portavoz de Paddy Power, "si se confía en las apuestas, es casi seguro que es una niña".



Los jugadores parecen estar convencidos de que ese será el sexo del bebé real.



William Hill suspendió las apuestas sobre el sexo el 9 de abril "porque, por mucho que ofreciéramos, la gente seguía apostando por una niña", explicó Adams.



Pero otro de los grandes corredores británicos, Ladbrokes, sigue aceptando apuestas sobre la fecha, el sexo y el nombre del bebé, con Diana -el nombre de la madre de Guillermo y Enrique que murió trágicamente en un accidente de coche en 1997 en París- como gran favorito.



Y las apuestas "de última hora" recaen ahora en que sea niño, señaló a la AFP Jessica Bridge, portavoz de Ladbrokes.