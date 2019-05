Con 9 hombres, Tottenham cae en Bournemouth 

BOURNEMOUTH, INGLATERRA.- Con nueve hombres en la cancha por un par de tarjetas rojas casi en sucesión, Tottenham permitió un gol de Bournemouth en tiempo de descuento y cayó el sábado 1-0 para dañar sus chances de quedar entre los cuatro primeros en la Liga Premier Inglesa.



Nathan Ake remató de cabeza en el primer minuto del alargue por Bournemouth, que finalmente quebró la resistencia de Tottenham en el Vitality Stadium.



Son Heung-min recibió la roja tras empujar a Jefferson Lerma a los 43 minutos, convirtiéndose en el primer jugador sudcoreano ser expulsado en la liga. Entonces, el zaguero argentino Juan Foyth, que entró como suplente en la segunda mitad, apenas duró dos minutos luego de una falta peligrosa contra Jack Simpson.

Lea: El Celtic gana su octava liga escocesa consecutiva



Los Spurs defendieron férreamente el resto de la ruta, pero no pudieron conseguir un punto que les habría acercado a la clasificación para la Champions. Siguen cuatro puntos sobre Arsenal, que anda quinto, pero tiene un partido menos. Chelsea, en cuarto, está dos debajo de Tottenham.



No fue la preparación que el ya fatigado Tottenham necesitaba con vistas al partido de vuelta de semifinales de la Champions contra Ajax el miércoles. Ajax ganó en Londres el martes 1-0.

Fue una actuación carente de disciplina en general para los visitantes, que tuvieron suerte de que Eric Dier no recibiese una segunda amarilla tras derribar a Josh King. El propio Dier más tarde derribó a Calum Wilson en el área, pero el árbitro no decretó falta.