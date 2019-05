Famosas hondureñas se suman a campaña #NOMAS contra el abuso sexual a la mujer

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Reconocidas influencer y presentadoras hondureñas se están sumando a la campaña contra el abuso sexual bajo el hashtag #NOMAS.

Con una prenda íntima en sus manos las famosas muestran las frases "NO MÁS", "No soy un objeto" y "No quiero ser violada".



Honduras es una de las naciones de Latinoamérica más peligroso para ser mujer y la campaña está encaminada a crear conciencia sobre las violaciones que están afectando a la población femenina del país.

La campaña se basa en el NO MÁS...

NO MÁS injusticia y exclusión de nuestras voces

NO MÁS burla y acoso en redes

NO MÁS violaciones impunes

NO MÁS víctimas sometidas a la duda

NO MÁS justificación a los agresores

El reciente caso de una menor de 16 años, hija de una jueza, es solo una más de las víctimas de los deplorables delitos que se registran a diario en el país contra la sexualidad de la mujer.



En la última década (entre 2009 y 2018), el Ministerio Público le solicitó a Medicina Forense practicarles exámenes a unas 17,743 niñas que llegaron a la Fiscalía a presentar denuncias por agresiones sexuales cometidas por hombres, de acuerdo a estadísticas del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah).

