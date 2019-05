Luis Fernando Suárez es despedido del Atlético Junior de Colombia

BOGOTÁ, COLOMBIA.- Luis Fernando Suárez, estratega de Ecuador en el Mundial de Alemania 2006 y de Honduras en el de Brasil 2014, fue despedido el jueves de Atlético Junior pese a tenerlo a un paso de los cuadrangulares semifinales de la liga colombiana.



El propio técnico de 59 años confirmó que el club “Tiburón” le comunicó que no seguiría al timón.



“El rendimiento del equipo no viene mejorando y nosotros creemos que en un trabajo que se hace en una institución como Junior el rendimiento deportivo debe ir creciendo a medida que avanza el tiempo, y esto no está ocurriendo”, dijo Antonio Char, presidente del popular equipo.



Suárez, el décimo entrenador del conjunto de Barranquilla entre 20 que pierde el cargo luego de 19 de 20 fechas del torneo Apertura, relevó al uruguayo Julio Comesaña a principios de la temporada. Con Comesaña el Junior fue finalista en la Copa Sudamericana y campeón del Clausura de 2018.

Con Suárez el Junior superó a Deportes Tolima de Ibagué en la final de la Superliga colombiana en enero, pero falló en la fase de grupos de la Copa Libertadores.



Sufrió cuatro derrotas seguidas hasta que en la quinta salida superó 1-0 a San Lorenzo de Argentina. Buscará en casa la clasificación a la Sudamericana el miércoles ante Melgar de Perú.



Junior, que suma seis triunfos y 12 empates, perdió recientemente el invicto con el líder Millonarios. Ocupa la cuarta casilla con 30 puntos, los mismos de Deportivo Pasto y Deportivo Cali. La diferencia de goles es más siete, clave en caso de un empate.



Junior enfrentará al local Cúcuta Deportivo, ya eliminado, el domingo en el cierre de la programación regular. Lo dirigirá transitoriamente Luis Grau, ex jugador del club.