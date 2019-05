Aldo Romero: “Tuve que decidir entre el periodismo y la música”

Fredy Posadas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El pánico escénico es algo que Aldo Enrique Romero no conoce. Desde que era un niño ya sabía que las comunicaciones serían su mundo y su modo de vivir. Esta es la historia del connotado periodista que compartió con TicTac.

¿De dónde es Aldo Romero?

Mi papá era de La Ceiba, yo nací aquí. Crecimos en la primera avenida con mi mamá y mis abuelos. Cuando tenía 10 años nos pasamos a vivir a la colonia El Hogar.

¿Dónde hizo sus estudios?

La primaria en la Escuela Panamericana y la secundaria en el Instituto Alfonso Guillén Zelaya. Nosotros éramos los terribles del cuarto piso, ja, ja, ja.

¿Qué tipo de niño era?

De niño era muy calmado, ya en mi juventud muy activo. Aficionado al rock, me gustaba andar en conciertos. Yo era el cantante del colegio, siempre estuve metido en concursos de música. Lo mío siempre fue el rock, pero cantaba algunas baladas de José José.

¿Por qué no siguió en el tema de la música?

Yo siempre quise cantar, soy un rockero frustrado. Canté en “Medianoche con Omar Mendoza”, recuerdo que uno de los temas que interpretaba era “Amante bandido” de Miguel Bosé. Una vez canté “Amor pirata” en el Teatro Nacional Manuel Bonilla y quien estaba enfrente era Moisés Canelo; pero tuve que decidir entre el periodismo y la música.

¿Cómo llegó a los medios?

En 1994 estaba estudiando periodismo y recibí la invitación de Luis Edgardo Vallejo para que me fuera a probar en deportes de Radio América. Transmití la Liga de Ascenso y me quedé en la radio. Los mejores periodistas de este país han empezado en deportes.

¿Y usted jugaba al fútbol también?

Un poco, tuve la oportunidad de participar con la crónica deportiva. Usaba el pelo largo y bromeaban diciendo que yo era el extranjero del equipo.

¿Cómo fue escalando en los medios?

Tenía tres años en deportes de Radio América cuando Renato álvarez me pidió para prensa general. Jorge Zelaya me llevó a Noticiero TVC y estuve diez años. Canal 11 me abrió las puertas y estuve cuatro años ahí. Luego me dediqué a la docencia. He estudiado producción y periodismo de datos. Ahora estoy en Hoy Mismo y la gente está contenta con mi regreso. Ya son 26 años haciendo periodismo.

¿Cómo surgió la posibilidad de enseñar periodismo?

Un amigo me invitó a reunirme con la vicerrectora de la Metropolitana y dos semanas después ya estaba enseñando, luego me ofrecieron la coordinación de la carrera y estuve con ellos diez años. Ahora doy clases y soy el director de la carrera de Periodismo en Ceutec.

¿Una cobertura que marcó su vida?

Durante el huracán Mitch... Estábamos en Loarque y recuerdo que una familia estaba atrapada, se subieron al techo, donde esperaban ser rescatados, y de pronto la casa se vino abajo... Me quedé en shock, no pude seguir transmitiendo, fue impactante esa imagen. También estuve en la captura de los Bustillo-Padilla cuando se armó un tiroteo cerca de Banadesa.

¿Qué personalidades ha entrevistado?

El primero fue Gilberto Yearwood como nueva contratación de Motagua. Intercambié palabras con el rey Juan Carlos de España. Estuve muy cerca del emperador de Japón, Akihito.

¿Qué evento le hubiese gustado cubrir?

Cuando se cayeron las Torres Gemelas, yo estuve en Nueva York, pero días después de ese trágico incidente, cubrimos la reconstrucción, pero me hubiese gustado estar transmitiendo en ese momento.

¿Cree que el periodista debe reinventarse?

Sí porque el periodismo es cambiante. Le digo a mis estudiantes de Ceutec que la esencia sigue siendo la misma, buscar la información, redactar los datos, publicarla, pero las herramientas van cambiando. El periodista actual debe ser multimedial y polivalente.

¿Por qué es motagüense?

De seis años escuchaba los partidos en la radio de mi papá. Uno de mis cuñados me llevó al estadio por primera vez, era el año 1976. Vi un Motagua-UNAH. Vi jugar a Chema Durón, Guifarro, Toño Obando, Chito Reyes, Chimpilín Herrera. Disfruté con todo la final de 1991 con el gol de Yovani ávila. Viví cuando nos quitamos la paternidad de Olimpia. Los bicampeonatos los disfruté mucho. Estuve dos años como dirigente del club. Sigo con ese mismo amor por el club al igual que mis hijos.

¿Sufrió en la década de los 80?

Uuuh sí, en los ochenta no ganábamos nada, mis compañeros eran olimpistas. Recuerdo un titular de diario EL HERALDO que decía “Motagüevados”.

¿Una anécdota Azul?

Cuando Diego Vazquez llegó a Motagua le dijeron a Mario Chirinos que lo saludara como argentino, con beso en la mejilla y Chirinos apenado, ja, ja, ja.

He visto que es aficionado de Star Wars.

Desde que vi la primera película me encantó. Recuerdo esa fila de gente queriendo ver la película en los cines de Plaza Miraflores. Mi personaje favorito es Darth Vader, soy del lado oscuro. He comprado camisas, pósteres, figuritas. Tengo naves, robots, un Darth Vader grande que es el que te bendice y te convierte al lado oscuro. Mi hijo también es fan.

¿De qué más es fanático?

De la música de Madonna. Me gusta mucho que ella está acostumbrada a reinventarse. Arrastra generación tras generación.