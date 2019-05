El caso de Aideé Mendoza, la estudiante que murió de un balazo en un aula de clases del CCH Oriente de la UNAM  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Lo que parecía un día más para Aideé Mendoza Jerónimo en el colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) acabó en tragedia.



Un balazo dentro del aula de clases terminó con la vida de la estudiante de 18 años, quien planeaba estudiar en la universidad Ciencias Forenses, según explicaron sus familiares.



De acuerdo a las investigaciones, el disparo de una arma de fuego atravesó el salón de clases. Sin embargo, la procuradora general de justicia de México, Ernestina Godoy, dijo que el tiro salió de la misma aula de clases.



El cuerpo de la jovencita fue trasladado a un clínica, pero pocos minutos después el impacto de bala acabó con su vida. Todavía no hay detenidos y tampoco se ha logrado localizar el arma.



Posible femicidio

Godoy también mencionó que sospechan de que se trate de un femicidio. "Hemos activado el protocolo de investigación en femicidios".

En ese sentido, posteó en su cuenta personal de Twitter que mantienen las investigaciones del caso para llegar al desenlace. "Estamos buscando cualquier indicio y estamos atendiendo a la familia. Es una situación muy complicada y dolorosa para todos".



La procuradora confirmó que se trata de un asesinato y que la necropsia les permitirá saber más sobre cómo se produjo.



Además, puntualizó que están realizando entrevistas "a los nueve o 10 jóvenes que se encontraban en el aula" y que ya declaró el profesor.



Según Godoy, el maestro expresó haber escuchado unos ruidos, aunque no fueron muy fuertes, pensó que la joven había sufrido un desvanecimiento antes de darse cuenta de que se trataba de algo más trágico.



Aideé vivía en Iztapalapa, una humilde zona en el oriente de la Ciudad de México, y su familia es originaria de Tempexquixtla, Puebla, una comunidad indígena de unos 300 habitantes.



Por su parte, la UNAM emitió un comunicado para informar sobre el hecho lamentable que se registro la tarde del lunes. "No podemos dejar que nuestra compañera sea solamente 'una más".



Por lo anterior, el centro fue desalojado y las clases suspendidas para poder desarrollar las investigaciones de la mejor manera posible.



El impacto del hecho ha generado que los estudiantes anuncian movilizaciones para demandar mayor seguridad en las aulas de clases.



Dato

Para los medios de ese país, Aideé es la tercera estudiante que ha sido asesinada en menos de un año y es el segundo caso en la UNAM.



En mayo de 2017, fue hallado el cuerpo de Lesvy Rivera Osorio, una alumna de 22 años, en el Instituto de Ingeniería de esa misma universidad.



Con unos 350 mil estudiantes, la UNAM es la universidad más grande de México y una de las más importantes de América Latina.