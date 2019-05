El mensaje de Messi a Xavi Hernández por retiro del fútbol: "Te extrañamos desde el primer día que decidiste salir"

View this post on Instagram

Fue un placer compartir vestuario con vos, @Xavi, muchos años y muchas experiencias juntos, y la verdad que te extrañamos desde el primer día que decidiste salir, por todo lo que nos ayudabas en la cancha y fuera de ella. Ya sabes que te deseo lo mejor en la nueva etapa de tu vida que ahora arranca. Seguro que seguirás logrando éxitos en todo lo que te propongas en el mundo del fútbol. ¡Un abrazo fuerte!