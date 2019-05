Cano tramita nacionalidad, desea integrar selección Colombia

BOGOTÁ, COLOMBIA.- El cañonero argentino Germán Ezequiel Cano tramita la nacionalidad colombiana y anhela integrar el combinado de este país.



Cano de 31 años estrella de Independiente Medellín con un doblete lo condujo al triunfo 2-1 el miércoles ante el visitante Atlético Huila y lo mantuvo con una tenue esperanza de unirse al grupo de ocho semifinalistas de la liga.



"Llevo 4 meses en el proceso para nacionalizarme. Colombia significa mucho para mí... Este país me abrió las puertas, acá me han tratado bien, nació mi hijo", manifestó el jueves a Win Sports TV de Colombia.



“El Poderoso de la Montaña” con el aporte de 20 dianas de Cano en el torneo Apertura figura 10mo con 25 puntos, tres menos que Atlético Nacional, Once Caldas y América de Cali que buscan mantenerse entre los ocho clasificados cuando restan tres juegos de la 19na jornada. La última de la programación regular se disputará el domingo.

El delantero oriundo de Posadas, provincia de Misiones, comanda la tabla de artilleros con siete más que su compatriota Juan Ignacio Dinenno de Deportivo Cali.



"Me encantaría tener el privilegio de jugar en la selección Colombia... Me siento un colombiano más, soy un soñador, creo en mi potencia y sería un orgullo representar a este país", concluyó.



Cano con 20 goles ayudo a Medellín a pasar a la final del Clausura de 2018 y la disputó con Atlético Junior de Barranquilla.



Se inició como jugador profesional con Lanús en 2008 y también integró a Chacarita Juniors y Colón de su país. Llegó a Colombia en 2011 y se unió a Deporto Pereira, después se vinculó con Nacional de Paraguay. Reforzó a Medellín de 2012 a 2014 y sumó 51 dianas. Formó con Pachuca en 2015 y 2017 y León de México en 2016.



Cano se reintegró a Medellín en la pasada temporada, se transformó en pieza clave y acumula 52 tantos.



El portugués Carlos Queiroz, técnico de Colombia, no ha tratado la cuestión de la eventual inclusión de futbolistas nacionalizados.