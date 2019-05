Zonas de la capital, San Pedro Sula y Atlántida que no tendrán energía eléctrica el viernes 3 de mayo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Varios sectores de la capital, San Pedro Sula y Atlántida no tendrán energía eléctrica este viernes 3 de mayo por los trabajos de mantenimiento que realizará la Empresa Energía Honduras (EEH).

A continuación el listado:

De 1:00 PM a 4:00 PM en el Distrito Central

Residencial Maya

Col. La Era

Altos de La Era

Era Oriental

Col. 13 de Juilo

Repetidora H.R.V.C.

Cementerio Jardin de Amor Eterno

Bodecarga

Decora

Villas del Molino

Col. El Molinón

Discovery School

Lomas de La Florida

Alutech

Bombas del Sanaa

Col. Santa Margarita

Instituto para El Desarrollo Hondureño

Dippsa 21 de Octubre

Pacasa

Colpasa

Final del Bulevar Morazán

Col. La Retiro de Equipo Fraternidad

Col. 21 De Octubre

Golden School

Fanasa

Col. Izaguirre

Entrada a Col. San Miguel

Col. Los Girasoles

Col. Las Joyas

Bo. El Rincón

Col. Villa Distribución

Delmy

Col. Modesto Rodas Alvarado

Parte De Col. 21 De Octubre

Cemedem (Centro Médico)

A.M.D.C.

Salida a Valle De Ángeles Hasta El Km. 8

El Sitio

Col. Santa María

Residencial Santa Lucia

Aldea El Chimbo



Col. Santa Ana

Col. 13 de Julio

Col. Izaguirre

Col. 30 de Noviembre

Bo. La Lomita

Col. Aurora

Col. Sempe

Col. La Sosa

Altos de La Sosa

La Travesía

Col. La Trinidad

Col. Estados Unidos

La Mololoa

Los Quebrachitos



De 10:00 AM a 12:00 PM en el Distrito Central

Nueva Palestina

El Torneado

Perla de Oriente

Santa María

San Martín

El Manguelar

Cieneguita

Terrero Blanco

Siales

El Encinal

Las Delicias

Las Mangas

Las Planchas

La Libertad

La Cruz

La Laguna

El Carrizal

Cacao

Azacualpa

Mogote

Las Parcelas

Poncaya

Palestina

Nueva Choluteca



De 8:00 AM a 4:00 PM en San Pedro Sula

Col. Colombia, Bo. Santa Ana (Oeste), Universidad de San Pedro Sula, 105 Brigada, La Armería, Funerales San Miguel Arcángel, Hospital Militar, Centro Comercial Santa Mónica, Metroplaza, Canal 11, Teatro José F. Saybe, Vica Tv, Clínica Los Andes, Clínica Betesda, Clínica Murillo.



De 8:00 AM a 5:00 PM en Atlántida

Aldea Puerto Arturo, Fondo Ganadero (Puerto Arturo), Aldea La Esperanza, Proyecto Colprosuma, Aldea La Esperanza Santiago, Col. Canadá (La Esperanza), Aldea Nueva Esperanza, Aldea La Tarraloza (Tela), Aldea Km. 7 (Sector San Alejo), Col. Buena Vista, Aldea El Junco, Col. Los Pinos (El Junco), Aldea El Guano, Aldea Km. 10, Km. 11, Km. 13, Aldea San Martín (El Jute), Aldea El Jute, Km. 14, Km. 15, Km. 16, Aldea El Milagro Etapa 1 Y 2, Aldea Arena Blanca, Aldea Cerritos, Aldea La Montañita, Aldea Citronela, Aldea La Ica, Aldea Buenos Aires, Col. Richard Wayfort, Aldea San Alejo, Aldea Uluita, Aldea Los Patos, Aldea Los Cocos, Aldea Morejen, Aldea Agua Blanca, Aldea Peiman, Aldea La Fortuna, Aldea La Unión, Aldea Villa Franca, La Tusa (Agua Chiquita), Aldea Agua Chiquita.