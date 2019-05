Muere Peter Mayhew, el actor detrás de Chewbacca en Star Wars

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- Peter Mayhew, el actor que protagonizó el personaje de Chewbacca en Star Wars, murió el pasado 30 de abril, según una publicación en su cuenta personal de Twitter.



Fue en su residencia en Houston, Texas, que el hombre de 74 años de edad pereció tras una operación que mejoraría su movilidad, sin embargo, no logró mejorarse.



El originario de Londres trabajaba en un hospital cuando George Lucas lo eligió para su película en 1977, para el legendario personaje de Chewbacca.



A través de un comunicado, la familia del ahora difunto expresó la lamentable pérdida. "La familia de Peter Mayhew, con profundo amor y tristeza, lamenta compartir la noticia de que Peter ha muerto. Nos dejó la tarde del 30 de abril".

Vea: Peña Nieto y Angélica Rivera están oficialmente divorciados



"Peter era el hombre detrás de la máscara de Chewbacca en la trilogía original de Star Wars, en el episodio 3 de las precuelas y en la nueva trilogía", añade el texto.



"Luchó para dejar la silla de ruedas y poder ponerse de pie para interpretar a Chewbacca una vez más en Star Wars: The Force Awakens. También fue consultor en The Last Jedi en un esfuerzo para enseñarle a su sucesor. Puso su corazón y alma en el papel, y eso se mostró en cada escena de las películas", precisa.