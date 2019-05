Madre de joven violada en La Ceiba afirma que familiares de los implicados han querido "negociar"

LA CEIBA, HONDURAS.- Flor Sosa, madre de la joven de 16 años que sufrió abuso sexual por varias personas en un hotel La Ceiba, Atlántida, zona atlántica de Honduras, dijo que los padres de los sospechosos han querido negociar con ella.



"He sabido que se ha tratado de obtener información por parte de estas familias; se han querido comunicar de alguna forma conmigo, pero les digo que no es conmigo con quien se tienen que comunicar, presenten a sus hijos ante las autoridades", retó la mujer, quien en entrevistas anteriores mencionó que los jóvenes son de familias poderosas y que lo único que piensa es en el "tráfico de influencias".



"Yo no me encuentro en posición de negociar la dignidad de mi hija, ni le voy a hacer nunca. Yo le creo a mi hija y voy a seguir con el proceso hasta las últimas consecuencias", continuó diciendo la mujer, quien es abogada y jueza del Poder Judicial.

VEA TAMBIÉN: Los seis datos que se conocen sobre la violación de una joven de 16 años en La Ceiba



El lamentable incidente se registró el pasado 20 de abril en La Ceiba cuando la familia andaba de vacaciones durante Semana Santa.

La familia no ha dado muchos detalles sobre la violación, pero se conoció que están involucrados al menos cuatro jóvenes, algunos menores de edad.

En redes sociales se viralizó el hashtag "Todos Somos Alejandra".



Sosa encontró a su hija después de una hora cuando recibió la llamada de un familiar.

"Estaban las personas que la habían rescatado. Fue tan fuerte que noté que tenía la parte inferior del traje de baño dado vuelta", relató la mujer hace algunos días. Al tiempo que dijo que su hija estaba sangrando de sus partes íntimas.

"Mamá, escúchame por favor, te tengo que contar lo que pasó. Escúchame por favor, escúchame, ellos me decían que se me va a olvidar, por favor grabame", fueron las palabras de la joven tras el incidente.

La familia aún espera que el Ministerio Público acelere el proceso de investigación contra los implicados.