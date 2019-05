Captan en video momento en que rastra casi se estrella en el peaje de Santa Cruz de Yojoa

CORTÉS, HONDURAS.- Una maniobra al costado del peaje salvó la vida de varias personas después de que una rastra perdiera el control y cruzara al lado de las casetas ubicadas a la altura de Santa Cruz de Yojoa, Cortés, al norte de Honduras.



En un video difundido el miércoles en las redes sociales se observa que la rastra en movimiento esquiva a varios vehículos sin poder frenar.



"Mirá, no va parando. Allí lleva todo por el humo", menciona un hombre que conduce varios metros atrás del pesado vehículo y graba la escena.



"¿Y si se para qué pasa?", pregunta una mujer.



El hombre contesta que los frenos se endurecen y no podrá moderar la velocidad.



Inmediatamente ambas personas dicen que la única solución es estrellarse en algún lugar.

En las imágenes se observa que la rastra pasa al costado de otro pesado vehículo, posteriormente se le atraviesa para cruzar al lado de una de las casetas de peaje.



En el video solo se ve una extensa capa de humo, mientras las personas gritan "¡Dios mío! no puede ser, pegó en todos allá. Pero no mató a nadie, se puede ver".



Afortunadamente el conductor de la rastra pudo maniobrar para irse al lado derecho del peaje y no afectar a las personas que esperaban pagar para poder circular. Al final solo golpeó un vehículo liviano.



Varios automotores se orillaron para ayudar a los afectados, pero el reporte de las autoridades indica los involucrados resultaron ilesos.



La Policía Nacional no ha dado mayores detalles sobre el incidente.