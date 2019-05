Billboard Music Awards 2019: Drake gana a mejor artista del año

LAS VEGAS, ESTADOS UNIDOS.-Drake ganó múltiples honores en los Billboard 2019 y exhortó al público de artistas a rendir honor a sus colegas aún en vida.



“Obviamente hemos tenido una desafortunada serie de pérdidas en nuestra industria, y sólo quiero alentar a todos el mundo a expresarle a otros artistas lo que sienten por ellos”, dijo Drake al recibir el premio al mejor artista masculino el miércoles por la noche. “Háganles saber que los quieres y los respetan mientras aún están aquí”.



Drake quizás se refirió a un número de decesos en la industria musical, desde Nipsey Hussle hasta Aretha Franklin.



El astro del rap, que llegó al MGM Grand Garden Arena en Las Vegas con 17 nominaciones, también ganó mejor álbum Billboard 200, superando a Cardi B, Travis Scott, Post Malone y el difunto XXXTentacion.



BTS también tenía una gran noche. En los Premios Billboard y los American Music Awards, la banda de K-pop había ganado sólo honores por su desempeño en redes sociales, pero el miércoles se alzó con el Billboard al mejor dúo o grupo, superando a grupos laureados con Grammy como Maroon 5, Imagine Dragons y Dan + Shay.



“Todavía no puedo creer que estemos aquí en el scenario con tantos grandes artistas”, dijo RM mientras los fans gritaban con fuerza. “Somos los mismos chicos de hace seis años, todavía tenemos los mismos sueños... las mismas ideas. Permítannos seguir soñando”.



Imagine Dragons se alzó con el trofeo al mejor artista de rock y el líder de la banda, Dan Reynolds, aprovechó el podio para resaltar los peligros de la terapia de conversión para jóvenes LGBTQ y recibió un efusivo aplauso.



El espectáculo fue un asunto de familia: el esposo de Ciara, el jugador de la NFL Russell Wilson, y su pequeño hijo bailaron mientras ella cantaba en el escenario, y Nick y Joe Jonas le dieron besos a Priyanka Chopra y Sophie Turner de “Game of Thrones” cuando cantaron entre el público antes de subir a la tarima.



Cardi B, la máxima nominada de la noche con 21 candidaturas, se besó con su esposo Offset en la alfombra roja y se sentó a su lado en el recinto. Compite por el premio al artista del año con Drake, Scott, Malone y Ariana Grande.

Taylor Swift trajo su nuevo video musical a la vida al inaugurar los Premios Billboard de la Música 2019 con un actuación colorida y deslumbrante de su canción “ME!”



Swift fue acompañada por bailarines vestidos con trajes en tonos pasteles y su invitado, Brendon Urie de Panic! at the Disco, descendió del techo sosteniendo una sombrilla el miércoles por la noche en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. El número lo abrió una banda de marcha.



Swift es la ganadora más decorada en la historia de los Premios Billboard con 23 galardones. Nominada a mejor artista femenina y mejor artista de gira, la superestrella podría continuar esta racha.



Kelly Clarkson es la anfitriona de la gala de tres horas, que se transmite en vivo por la cadena NBC. Tras la actuación de Swift cantó un popurrí de éxitos que incluyeron desde "I Like It" de Cardi B hasta "Boo'd Up" de Ella Mai, quien se llevó el primer honor de la noche, a mejor artista de R&B. Clarkson volvería actuar durante la velada.



Entre otros números musicales actuarían Madonna con Maluma, BTS con Halsey, Paula Abdul, Dan + Shay, los Jonas Brothers, Khalid, Tori Kelly, Panic! at the Disco, Lauren Daigle, Ciara y Mariah Carey, quien será homenajeada con el Premio Ícono. Grande cantará vía satélite desde un concierto de su gira.