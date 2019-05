Colonias que estarán sin energía eléctrica este jueves 2 de mayo de 2019 en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Sin electricidad estarán docenas de colonias en el país este jueves 02 de mayo de 2019 debido a la suspensión que anunció hoy la Empresa Energía Honduras (EEH).



Los empleados del consorcio realizarán trabajos de mantenimiento en las zonas, por lo que tendrán que interrumpir la energía eléctrica por algunas horas.



CIUDAD DE GUAIMACA (8:00 AM a 12:00 M)

El Barro

La Lima

Barrio El Centro

Barrio Abajo

Barrio Arriba

Aldea Villa Vieja

Aldea Juan Francisco

Aldea El Tablon

Ladea Terrero Blanco

Aldea El Naranjal

Juan Francisco

El Carrizal



CAMPAMENTO, CONCORDIA, LEPAGUARE, OLANCHO (8:00 AM a 4:00 PM)

San Quin

Ojo De Agua

Las Flores

El Salto

Linderos

El Nance

Los Cortes

Campamento

San Juan Arriba

Piedras Amarillas

El Diamante

Concordia

La Bolsa

Pedernales

El Portillo

El Tablon Amaranguiles

Lavaderos

La Laguna

La Lima

Casa Quemada

Brisas Del Guayape

Limones

Lepaguare

Las Minas

El Tigre



LA CEIBA, HONDURAS (8:00 AM a 4:00 PM)

Colonia Villa Linda

Colonia Los Pinos

Colonia Satélite

Colonia Las Vegas

Barro Danto

Colonia Melgar # 2

Colonia Gonzalo Rivera

Villas Catleen

Danto Arriba

Bombas Sanaa

Colonia La Esperanza

Colonia Yesenia Castillo

Colonia Dantillo

Colonia Villas del Carmen

Colonia Las Delicias

Colonia San Juanes

Colonia San Martín

Colonia Las Flores,

Colonia La Ponce

Colonia Monte Cristo

Colonia Ramón Leva (Barranco Chele)

Residencial San Gabriel

Colonia Palmira

Residencial Quinta San Fernando

Colonia Casa Blanca

Colonia Villa Santa Lucía

Crila

Colonia Bajos de Palmira

Colonia Trejo

Colonia Universidad

Colonia Los Fotógrafos

Colonia Vista al Mar

Colonia El Búfalo

Colonia Gracias a Dios

Colonia Menonita

Colonia 26 de Junio

Colonia Lomas De Palmira

Iglesia Gran Comision

Colonia Rodas

Colonia Armenia Bonito

Curla

Aldea Armenia Bonito

Colonia Marisol 1 Y 2

Villa Romana

Colonia Vista Palmira

Colonia Sitraleyde

Colonia Nueva Era

Aeropuerto Internacional Goloson

Colonia Roberto Padilla

Colonia Miramontes

Colonia 15 Septiembre

Colonia Club De Leones

Colonia El Confite

Colonia Irías Navas

Colonia Villa Olimpica

Colonia Carril Del 7

Colonia Carril Del 8

Colonia Xochimilco

Colonia Municipal

Colonia Bonitillo

Colonia Rivera Del Caribe

Colonia Cerrato

Colonia 1 de Mayo,

Municipio de La Ceiba,

Residencial Las Colinas

Barrio Buenos Aires

Colonia Miraflores

Altos de Las Canelas

Lomas de Buenos Aires

Colonia Villa H

Colonia Melgar 2

Colonia Merren,

Universidad Católica