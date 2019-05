EN VIVO: Barcelona gana 1-0 al Liverpool en busca de la final de la Champions

BARCELONA, ESPAÑA.- El Barcelona está ganando 1-0 al Liverpool de Jurgen Klopp en el Camp Nou, camino a la final de la Champions League.



⌚ 12: 53: Los equipos están saliendo a la cancha.



⌚ 12: 59: Así sale el Barcelona: Ter Stegen; Piqué, Rakitic, Sergio, Coutinho, Suárez, Messi, Lenglet, Jordi Alba, Roberto y Arturo Vidal.



⌚ 12: 59: Así sale el Liverpool: Alisson, Gómez, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Milner, Wijnaldum, Keita, Mane y Mohamed Salah.



⌚ !Arrancó el partido!



⌚ MIN 1: Mohamed Salah la intentó en la primera jugada del Liverpool.



⌚ MIN 3: Rakitic se perdió la primera. Tiro de esquina para el Barcelona.



⌚ MIN 8: Luis Suárez comete falta. El árbitro decretó tito libre para el Liverpool.



⌚ MIN 13: ¡Mano clarita en el área de Liverpoll" Messi reclama al árbitro del encuentro.



⌚ MIN 14: Coutinho lanzó un bombazo desde fuera del área que fue controlado por Alisson.



⌚ MIN 15: Coutinho nuevamente se pierde otra jugada que fue marcada como adelantado.



⌚ MIN 17 : Tiro libre para el Liverpool tras falta de Piqué a Mané.



⌚ MIN 19: Se lesiona Keyta. Calienta en la banca Jordan Henderson Liverpool, al parecer la lesión es seria.



⌚ MIN 23: Sale Keyta y entra Jordan Henderson del Liverpool.



⌚ MIN 25: ¡Gooooooooool! Luis Suárez pone a ganar el Barcelona 1-0 sobre el Liverpool.



⌚ MIN 32: Después del gol el Barcelona, el equipo azulgrana ha metido el acelerador para anotar más goles.



⌚ MIN 34: ¡Te la perdiste Mané! Liverpool ha tenido la más clara en el partido.



Previa

Barcelona jugará la segunda llave de las semifinales de la Champions League este miércoles, Liverpool será el rival que pondrá a prueba al campeón de España.



Ernesto Valverde, entrenador de los culés, manifestó horas antes del encuentro que ganar el torneo europeo es más una ilusión. "No hay ninguna obligación para nada, lo que hay es una ilusión por conseguir las cosas", dijo en la rueda de prensa.



Por otra parte, Jurgen Klopp, DT del Liverpool, sintió como una advertencia las declaraciones de Messi previo a este partido en el Camp Nou.



“Messi dijo que quería recuperar esta copa y me pareció una amenaza, pero nosotros también queremos pasar a la final. Estaría muy bien poderlo conseguir. Sabemos de lo difícil que es jugar contra el Barcelona por la calidad que tiene. No siempre se trata de Messi, pero por supuesto que está ahí", marcó Klopp.



Barcelona llegará muy motivado a este encuentro tras lograr La Liga en España, mientras que el Liverpool también acaricia la Premier League buscando desplazar al Manchester United de Pep Guardiola.



El duelo está programada a la 1:00 de la tarde, hora de Honduras.



DATOS:



Barcelona vs Liverpool

Hora: 1:00 PM

Estadio: Camp Nou

Árbitro: Björn Kuipers



Posibles alineaciones:



Barcelona: Ter Stegen; Pique, Sergi Roberto, Umtiti, Nélson Semedo, Vidal, Sergio Busquets; Philipe Coutinho, Carles Aleñá, Luis Suárez y Leo Messi.



Liverpool: Alisson; Lovren, Van Dijk, Robertson, Alexander Arnold, Wijnaldum, Herderson, Keita, Sturridge; Mohamed Salah.